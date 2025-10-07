Siria.- AMP2.- Las autoridades de Siria y las FDS pactan un alto el fuego "general" en "todos los frentes"

El Gobierno sirio asegura que el pacto será aplicado "de inmediato" tras los últimos combates en Alepo

El acuerdo contempla modificar la Constitución aprobada en marzo

Las fuerzas gubernamentales de Siria y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), encabezadas por la milicia kurda Unidades de Protección Popular (YPG), han alcanzado este martes un alto el fuego "en todos los frentes", después de un acuerdo similar a nivel local tras los combates registrados el lunes en la ciudad de Alepo (norte).

El ministro de Defensa sirio, Marhaf abú Qasra, ha realizado el anuncio sobre "un alto el fuego general en todos los frentes y puntos de despliegue militar en el norte y el noreste de Siria" tras una reunión con el líder de las FDS, Mazloum Abdi. "La aplicación comenzará de inmediato", ha subrayado en su cuenta en la red social X.

La Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES) ha detallado por su parte en redes sociales que entre los cuatro puntos discutidos entre ambas delegaciones se encuentra la modificación de la Constitución aprobada el pasado mes de marzo por Al Shara.

"Este punto es verdaderamente importante, ya que la constitución de un país debe representar a todas sus poblaciones y proteger a cada individuo", ha indicado, agregando además que también han abordado "el regreso de los desplazados y formas de combatir el terrorismo".

La reunión ha tenido lugar después de que Abdi mantuviera el lunes un encuentro con el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, y con el comandante del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, para abordar "un abanico de asuntos destinados a apoyar la integración política de Siria, preservar su integridad territorial y crear un clima seguro para todos los componentes del pueblo sirio".

Abdi especificó tras la reunión con Barrack y Cooper que el objetivo fue también "garantizar los esfuerzos continuados en la lucha contra Estado Islámico en la región" y destacó que el presidente estadounidense, Donald Trump, jugó un papel "sincero y activo" en la búsqueda de una resolución a la crisis para "lograr un futuro mejor para Siria y para todos los sirios".

Apenas unas horas antes, la agencia estatal siria de noticias, SANA, había señalado que las partes habían pactado un alto el fuego en Alepo tras unos enfrentamientos en dos barrios de mayoría kurda, combates que se han saldado con la muerte de al menos un miembro de las fuerzas gubernamentales y derivaron en un nuevo intercambio de acusaciones en torno a quién fue responsable del inicio de las hostilidades.

El Ministerio de Defensa sirio afirmó el domingo que los recientes movimientos de sus fuerzas en el norte y el noreste de Siria son parte de un redespliegue planificado y no de una nueva ofensiva, antes de recalcar su compromiso con el acuerdo del 10 de marzo con las FDS, que sigue sin ser aplicado en su totalidad, lo que ha derivado en tensiones y enfrentamientos esporádicos.

Fuentes gubernamentales citadas por SANA han acusado a las milicias kurdo-árabes de haber atacado zonas residenciales de los barrios de Sheij Maqsud y Ashrafié con proyectiles de mortero, ametralladoras y disparos, mientras que las FDS han rechazado "categóricamente" las acusaciones y han ducho que sus combatientes "no han estado presentes en la zona desde su retirada en virtud del acuerdo del 1 de abril", aludiendo a la tregua alcanzada entonces con el Gobierno de Damasco.

"Lo que ocurre en los barrios de Ashrafié y Sheij Maqsud es consecuencia de una serie de repetidos ataques de las facciones del Gobierno de Damasco contra la población civil", sostuvieron, antes de denunciar "un férreo asedio humanitario" en la zona, incluidos el corte de la entrega de ayuda humanitaria y el secuestro de "numerosos residente".

Las FDS arguyeron que, por ello, los residentes "se han unido" a fuerzas locales para defenderse, un extremo confirmado por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que informó asimismo de ataques de "fuerzas adscritas al Ministerio de Defensa sirio" en ambos barrios, causando importantes daños, si bien hasta el momento no ha podido confirmar que se hayan producido víctimas.

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, firmó el pasado 10 de marzo un acuerdo con el comandante de las FDS, Mazlum Abdi, para la reintegración de las instituciones autónomas kurdo-árabes del noreste del país al Estado sirio, si bien la aplicación del mismo ha sufrido retrasos y ha derivado en enfrentamientos esporádicos.

Las FDS --principal aliado de Estados Unidos en su operación contra Estado Islámico en Siria-- han defendido la necesidad de "un cese de todas las operaciones militares" tras la caída del régimen de Al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), liderado por Al Shara, entonces conocido por su 'nombre de guerra', Abú Mohamed al Golani.