Siria.- AMP2.- Dos militares y un intérprete, los tres estadounidenses, muertos en un ataque en Siria

Archivo - October 26, 2020, Qamishli, Syria: U.S. Army soldiers patrol a road in Northern Syria October 26, 2020 near Qamishli, Syria. The soldiers are in Syria to support Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve against the Islamic State figh - Europa Press/Contacto/Spc. Jensen Guillory/Planetp

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos militares y un intérprete civil, todos ellos estadounidenses, han muerto este sábado en un ataque perpetrado en la provincia siria de Palmira, en el centro de Siria, según ha confirmado el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

"Hoy en Palmira, Siria, dos soldados del Ejército estadounidense y un intérprete civil estadounidense han muerto y tres han resultado heridos", ha informado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Parnell ha explicado que el ataque se ha producido cuando los militares participaban como apoyo en una operación antiterrorista contra Estado Islámico. La identidad de los fallecidos no ha sido publicada a la espera de notificar a sus seres queridos. "Este ataque está siendo activamente investigado", ha resaltado el portavoz.

El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses --que controla a las fuerzas desplegadas entre Egipto y Pakistán-- ha informado también de los tres estadounidenses muertos y de tres militares más heridos "como consecuencia de una emboscada de un pistolero de Estado Islámico". "El pistolero ha sido atacado y eliminado", ha subrayado.

De inmediato, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha destacado que "fuerzas afines han matado al salvaje que ha perpetrado este ataque". "Que se sepa: si atacas a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarás el resto de tu leve y nerviosa vida sabiendo que Estados Unidos te dará caza, te encontrará y te matará sin compasión", ha advertido.

CONDENA DE TRUMP

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha denunciado también "la pérdida de tres grandes patriotas estadounidenses en Siria". "Rezamos también por los tres soldados heridos que, según se ha confirmado, van bien", ha añadido.

Trump ha subrayado que se trata de un "ataque de Estado Islámico contra Estados Unidos y Siria" y ha destacado que se ha producido en "una zona que no está totalmente controlada" por las autoridades sirias.

Admemás ha destacado que el presidente sirio, Ahmed al Shara, "está extremadamente enfadado y afectado por este ataque". "Habrá una respuesta muy seria", ha advertido.

Previamente, la agencia oficial de noticias siria SANA había informado de al menos dos heridos sirios y "varios" estadounidenses alcanzados por disparos en un ataque efectuado por al menos un individuo armado todavía no identificado contra una patrulla conjunta cerca de la ciudad siria de Palmira.

El tirador, según las fuentes de seguridad de la agencia, ha muerto acribillado por los disparos de la patrulla. Helicópteros estadounidenses intervinieron para evacuar a los heridos a la base de Tanf después del incidente. El incidente ha provocado además el corte del tráfico en la autopista que comunica Deir Ezzor con Damasco.

Fuentes citadas por la televisión pública siria Siria TV apuntan a que el incidente se produjo dentro de la sede de la Inteligencia Siria en Palmira, la Sección 221, tras un encuentro en el que participaron responsables de los servicios secretos sirios y representantes estadounidenses. Otras fuentes aseguran que el responsable del ataque era miembro de las fuerzas de seguridad sirias, extremo que no ha podido ser confirmado.

Posteriormente, el portavoz del Ministerio del Interior sirio Nuredín al Baba ha asegurado que el Mando de la Seguridad Interior siria había alertado a las fuerzas aliadas de la región desértica, en la que se encuentra Palmira, de la posibilidad de brechas de seguridad y posbiles ataques de Estado Islámico, según la televisión siria Ijbariya.

Sin embargo, asegura Al Baba, las fuerzas de la coalición internacional "no tuvieron en cuenta las advertencias". Al Baba ha apuntado que el incidente ocurrió en la entrada de uno de los cuarteles del desierto cuando un miembro de Estado Islámico abrió fuego.

El incidente ha coincidido con una visita conjunta de dirigentes de las fuerzas sirias y de la coalición internacional, según el portavoz del Ministerio del Interior, que ha subrayado que el atacante no tenía relación alguna con las fuerzas de seguridad.