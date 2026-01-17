07 January 2026, Syria, Aleppo: A Syrian government soldier stands guard on the road leading to Sheikh Maqsoud and Ashrafieh neighborhoods of Aleppo, following renewed clashes between Kurdish forces and government troops. The Syrian interim government in - Moawia Atrash/dpa

El Ejército sirio y las milicias kurdas-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han confirmado la reanudación de sus combates, esta vez en la ciudad de Maskana, al este de Alepo, que por ahora se han saldado con la muerte de dos militares sirios y un número de fallecidos no concretado entre las filas guerrilleras.

Después de que el Ejército anunciara la muerte de sus militares en lo que describió como un asalto de las FDS, las milicias han denunciado que los enfrentamientos que están ocurriendo ahora mismo en Maskana son "el resultado de violaciones cometidas por el Gobierno de Damasco de los términos del acuerdo negociado por la comunidad internacional".

El acuerdo estipulaba la retirada paulatina de las FDS (el Ejército "oficioso" de la región semiautónoma del noreste de Siria, de mayoría kurda) de varias zonas al este de Alepo para que el Ejército asumiera el control, pero esta mañana han avisado que los militares estaban entrando sin esperar a que salieran todos sus combatientes, con el consiguiente riesgo de conflicto.

Las FDS han denunciado además enfrentamientos en Dibsi Afnan, al oeste de la ciudad de Raqqa, "tras un traicionero ataque de facciones del gobierno de Damasco en clara violación del acuerdo". El gobierno de Damasco "desplegó convoyes militares, armamento pesado y tanques en la zona antes de que se completara la retirada y atacó a nuestros combatientes, lo que provocó la muerte de varios de ellos", han añadido las FDS.

Además, las milicias kurdas han acusado al Ejército sirio de violar otra vez el acuerdo porque están haciendo operaciones al sur de la región de Al Taqba, "que estaba fuera del alcance del pacto". La agencia oficial de noticias siria ha confirmado la presencia de los militares en la zona: ahora mismo avanzan hacia Tabqa ciudad, en la zona rural occidental de Raqqa, "donde tomaron el control de yacimientos petrolíferos y comenzaron a avanzar hacia el aeropuerto".

"A todos los elementos de las FDS, quien quiera seguridad debe irse ahora, ya que los eventos se están acelerando, y quien se retire ahora se ahorrará mucho mañana", ha añadido el mando militar.

Tras anunciar la muerte de sus militares, el Ejército sirio ha declarado como área cerrada la zona al oeste del Éufrates y denunciado que elementos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) están colaborando con las FDS para luchar contra sus efectivos.

El PKK es una organización principalmente activa en Turquía, aunque en proceso de disolución, que Ankara ha designado como "grupo terrorista" tras cuatro décadas de conflicto, y guarda vínculos ideológicos con las Unidades de Protección Popular (YPG), columna vertebral de las FDS.

"No se conviertan", ha pedido el Ejército sirio, "en combustible para proyectos que vienen de Qandil que no les conciernen, porque la tierra pertenece a su gente y el futuro pertenece a aquellos que toman la decisión correcta". Qandil es la cuna del PKK.

En un comunicado previo, las FDS aseguran que no hay elementos del PKK combatiendo en Siria y que se trata de una "información maliciosa" diseminada por el Gobierno sirio.