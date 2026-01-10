Siria.- AMP2.- El Gobierno sirio describe la operación en Alepo como "de alcance limitado" y sin discriminación étnica

ALEPPO, Jan. 10, 2026 -- Damaged buildings are seen in the Sheikh Maqsoud neighborhood in Aleppo, northern Syria, Jan. 10, 2026. The Syrian interim government on Friday accused the Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF) of violating withdrawal arrang - Stringer / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno sirio ha asegurado este sábado que la operación emprendida por sus fuerzas de seguridad en los barrios kurdos de la ciudad de Alepo tiene carácter limitado y en modo alguno va especificamente destinada contra esta población.

Los barrios de Ashrafié y, sobre todo, de Seij Maqsud, llevan días siendo escenario de cruentos combates con las milicias kurdas-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y la "policía" kurda, los Asayish, en una consecuencia del fracaso en los esfuerzos para integrar estos grupos -- las fuerzas de seguridad "oficiosas" de la región autónoma del noreste del país -- en la estructura de seguridad nacional".

"Es una operación de alcance limitado y específica, restringida en alcance y objetivos", ha asegurado el Ministerio de Exteriores sirio en un comunicado, que se han realizado "en consonancia con el compromiso del Estado sirio con la transparencia, el estado de derecho y los principios de no discriminación con el objetivo de restablecer el orden público y proteger a los civiles".

El Ministerio acusa a las Unidades de Protección Popular (YPG, la columna vertebral de las FDS) de "reiteradas violaciones de los acuerdos de seguridad" pactados inicialmente con el Gobierno sirio en abril de 2025 y que "se deterioraron posteriormente debido a reiteradas violaciones".

Las FDS y la autoridad política del noreste de Siria acusan por contra a las autoridades de Damasco de no haber hecho el más mínimo esfuerzo por satisfacer sus demandas de federación.

Por contra, el Ministerio de Exteriores afirma que esta intervención "no constituye una campaña militar, no implica ningún cambio demográfico ni se dirige contra ningún grupo de población por motivos étnicos o religiosos" y se ha limitado exclusivamente a "grupos armados específicos que operan al margen de cualquier marco de seguridad acordado".

El Gobierno sirio, que declara a los kurdos como "parte integral de la comunidad nacional", ha otorgado "máxima prioridad a la protección de la población civil mediante el establecimiento de puntos de respuesta avanzados y la apertura de corredores humanitarios seguros, en cooperación con organizaciones humanitarias".

"El gobierno comenzará a inspeccionar las zonas afectadas y a retirar los restos explosivos de guerra como paso preparatorio para el restablecimiento de la normalidad en la vida civil", añade el Ministerio.

Las FDS, sin embargo han denunciado que los combates en Seij Maqsud todavía continúan, que el reciente anuncio del Ejército sirio sobre el cese de operaciones en el barrio no es más que un engaño y que está bombardeando un hospital local con pacientes en su interior. El portavoz Farad Shami acusa también a las fuerzas sirias de la ejecución "a sangre fría" de una combatiente, cuyo cuerpo sin vida fue arrojado desde un segundo piso en "un acto salvaje que expone su completo desprecio por la humanidad y las leyes de la guerra".

Shami ha señalado también a las fuerzas progubernamentales por el uso de civiles para su exhibición en redes sociales presentándolos como si fueran combatientes de las FDS. "Han secuestrado a docenas de jóvenes civiles tras separarlos a la fuerza de sus familias cuando salían del barrio de Sheij Maqsud y los han obligado después a desfilar ante los medios de comunicación presentándolos falsamente como combatientes de nuestras fuerzas", ha reprochado.

Las FDS han calificado estas acciones de "criminales" y de "actos sistemáticos de genocidio". "Literalmente es una repetición de los mismos crímenes perpetrados por estas facciones en las regiones costeras y en Sueida", ha denunciado Shami.

Por último, el portavoz de las FDS insta a la comunidad internacional a abrir de inmediato una investigación de estos hechos, a condenarlos públicamente y hacer que los responsables sean juzgados como criminales de guerra.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una organización con sede en Londres, pero con informantes dentro del país, ha dado cuenta de la muerte de 20 personas durante la jornada del sábado en toda Siria.

Hasta cinco personas han fallecido en el barrio de Ashrafié de Alepo como consecuencia de acciones del Ministerio de Defensa y 14 uniformados han muerto en combates con las fuerzas policiales kurdas, Asayish, en Seij Maqsud, Ashrafié y Bani Zaid, también en Alepo. Otra persona más ha muerto por el impacto de un proyectil de artillería en Sheij Maqsud.