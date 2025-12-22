Siria.- AMP2.- Al menos dos muertos y 15 heridos en un ataque achacado a las FDS en Alepo (Siria)

December 6, 2025, Aleppo, Aleppo, Syria: Aleppo, Syria - December 08, 2025: The Syrian Army and Public Security forces hold a military parade marking the first anniversary of the Syrian revolutionâ€s victory and the fall of the Assad regime, attended by t - Europa Press/Contacto/Mohammad Bashir Aldaher

Las milicias kurdo-árabes niegan "categóricamente" las acusaciones: "La responsabilidad recae en las facciones afines al Gobierno"

La ONU pide "silenciar las armas y que las conversaciones continúen por el bien de todos los sirios"

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han fallecido y otras 15 han resultado heridas en un ataque en la ciudad de Alepo, en el noroeste de Siria, entre acusaciones cruzadas por parte de las autoridades instauradas en el país tras la caída del régimen de Bashar al Assad y la milicia kurdo-árabe Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) sobre su supuesta responsabilidad.

El Ministerio del Interior de Siria ha indicado que los muertos son "un joven y su madre", y la mayoría de los heridos son mujeres y niños, según reza un comunicado publicado en su canal de Telegram, donde ha agregado que los heridos han sido trasladados a hospitales para recibir la atención médica necesaria.

La cartera ministerial ha indicado que el Hospital Al Razi ha sido blanco de bombardeos deliberados mientras llegaban los heridos, mientras que el personal médico brinda tratamiento en medio de "la intensificación de las tensiones".

Previamente, había señalado que miembros de las FDS desplegadas en los barrios de Seij Maqsud y Ashrafiyé, de mayoría kurda, han "traicionado" a las fuerzas de seguridad internas estacionadas en los puestos de control conjunto, contra las que han abierto fuego.

LAS FDS NIEGAN CATEGÓRICAMENTE LAS ACUSACIONES DE DAMASCO

Por su parte, las FDS han "negado categóricamente las acusaciones de las agencias de seguridad y militares afines al Gobierno de Damasco" que apuntan a que sus miembros están atacando barrios de Alepo, alegando que, de conformidad con el acuerdo de abril, cedieron sus posiciones a las fuerzas de seguridad interna.

"La responsabilidad recae en las facciones fragmentadas afines al Gobierno de Damasco, que han estado creando crisis deliberadamente durante los últimos cuatro meses asediando los barrios de Seij Maqsud y Ashrafiyé, y realizando reiteradas provocaciones y ataques contra la población civil, mientras que el Gobierno no ha tomado ninguna medida", han considerado.

Así, han manifestado que, a pesar del acuerdo, el bombardeo de barrios residenciales que "está teniendo lugar hoy es consecuencia directa de las acciones de estas facciones, especialmente en el oeste y el norte de Alepo", y han aseverado que "desde sus posiciones están lanzando cohetes con trayectorias militares claras hacia los barrios de la ciudad, con el objetivo de socavar la seguridad e incitar al malestar".

"Estas facciones han intensificado todavía más sus ataques, desplegando tanques y artillería para bombardear los barrios (...), en una peligrosa escalada que amenaza la vida de los civiles y la estabilidad regional", han agregado las milicias kurdo-árabes.

LA ONU PIDE SILENCIAR LAS ARMAS

Por su parte, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, ha confirmado que ha visto "informes muy preocupantes sobre el aumento de los enfrentamientos" entre las fuerzas de seguridad del Gobierno de Siria y las FDS, y ha dicho que es "importante que se silencien las armas y que las conversaciones continúen por el bien de todos los sirios, independientemente de su religión o etnia".

Al ser preguntado al respecto de estos enfrentamientos en una rueda de prensa, Dujarric ha sostenido que es necesario que "todos retomen" las conversaciones que hubo a principios de año sobre cómo integrar a todos los grupos armados de Siria en el marco nacional".

"Creo que la situación sobre el terreno es frágil en cuanto a la dinámica intercomunitaria", ha añadido el portavoz, después de hacer hincapié en que en los meses anteriores se observaron "indicios positivos del diálogo" entre Damasco y las FDS.

Aunque el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, firmó el pasado 10 de marzo un acuerdo con el comandante de las FDS, Mazlum Abdi, para la integración de las instituciones autónomas kurdo-árabes al Estado sirio, la aplicación del mismo ha sufrido retrasos y ha derivado en enfrentamientos esporádicos.