Siria.- AMP3.- Las autoridades kurdas de Siria declaran el estado de movilización general ante el avance del Ejército

ALEPPO, Jan. 17, 2026 -- Syrian army forces deploy in the town of Deir Hafer in the eastern countryside of Aleppo province, northern Syria, Jan. 17, 2026, following days of clashes and security operations as government troops move to reassert control ove - Europa Press/Contacto/Monsef Memari

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la región semiautónoma del noreste de Siria han declarado el estado de movilización general entre la población tras los avances en las últimas horas del Ejército sirio por la región después del fracaso del alto el fuego este pasado sábado; una ofensiva que amenaza con desatar una crisis adicional en los campos de familias de yihadistas de Estado Islámico, de cuya custodia se encargan los kurdos y de paralizar la colaboración de las milicias kurdas con EEUU en la lucha contra Estado Islámico.

En las últimas horas, el Ejército sirio se ha hecho con el control de la estratégica ciudad de Tabqa, en la zona rural de la provincia de Raqqa, así como la cercana presa del Éufrates, en medio de una nueva ofensiva que ha puesto a las autoridades kurdas de la región en estado de alerta máxima.

La reanudación en las últimas horas del conflicto entre el Ejército y las FDS (el "ejército" oficioso de la región semiautónoma) ha representado el fracaso de las negociaciones de integración entre las autoridades de Damasco, lideradas precisamente por un exyihadista, Ahmed al Shara, y la Administración Autónoma para el Norte y el Este de Siria (AANES).

Al Shara publicó a última hora del viernes un decreto para "proteger la identidad kurda" en el país, en un intento de despejar las preocupaciones de esta comunidad sobre su posible desaparición en la nueva realidad siria. La AANES rechazó esta medida por considerarla como meramente "temporal" y exigió en su lugar la consagración de sus derechos en una Constitución nacional.

DESPLAZADOS

La ofensiva, de momento, ha provocado que unas 10.000 personas de la minoría kurda, la mayoría mujeres y niños, hayan huido de sus hogares desde la provincia de Raqqa hacia la de Hasaka, según denuncia el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Activistas del Grupo de Coordinación de Respuesta kurdo están recibiendo a los desplazados en el Centro Mohamed Sheijo de Qamishili y los están enviado a mezquitas y escuelas para que puedan instalarse provisionalmente.

A Qamishli también han llegado en los últimos días más de un centenar de familias que han huido de los barrios de Sheij Masqud y Ashrafié de Alepo, la mayoría mujeres y niños también. Igualmente hay desplazados de Ras al Ain y de Tel Abiad instalados en los campamentos de Washokani y Sere Kaniye, a las afueras de la ciudad de Hasaka.

El Observatorio ha advertido de "consecuencias catastróficas" para estos desplazados ante la "falta de recursos" de respuesta y de "mecanismos de garantía de protección para civiles".

Por otra parte, en la provincia de Alepo, las FDS han repelido varios ataques del Ejército y sus milicias aliadas en la zona de la presa de Tishrin que se han saldado con la detrucción de dos carros de combate, un blindado y dos vehículos militares cargados de armamento, según el Observatorio. En estos combates se ha empleado artillería, cohetes y drones suicidas.

UN FRACASO DEL ALTO EL FUEGO

Las FDS han denunciado que los militares han incumplido los términos del cese de hostilidades sin ningún tipo de miramientos, primero entrando en localidades antes de que las FDS pudieran retirarse por completo y después atacando ciudades fuera de los términos del acuerdo.

El Gobierno sirio, por su parte, denuncia ataques no provocados contra sus fuerzas y la participación de guerrilleros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), vinculados ideológicamente a gurpos que forman parte de las FDS y declarados como organización terrorista por Turquía, aliada de las autoridades sirias, si bien se encuentran en proceso de disolución.

Mientras Estados Unidos (aliado de las FDS en la lucha contra Estado Islámico) y Francia han vuelto a llamar al cese de hostilidades en las últimas horas, la AANES ha declarado que la situación es insostenible y es necesaria la movilización.

"Nos encontramos en una coyuntura crítica: o resistimos y vivimos con dignidad, o nos vemos sometidos a toda forma de opresión y humillación. En consecuencia, hacemos un llamamiento a nuestro pueblo a responder a la decisión de movilización general", hace saber en un comunicado.

La AANES habla de una "guerra existencial" y "para preservar los logros de la revolución y nuestra identidad, solo hay una opción: la resistencia popular", por lo que hace un llamamiento al pueblo "a unirse para hacer frente a este brutal ataque y a garantizar que todos permanezcan en alerta máxima".

En un comunicado posterior, el comandante de las FDS, Mazloum Abdi, ha pedido al pueblo kurdo-sirio que se una "en torno a sus hijos entre nuestros combatientes y a mostrar coraje y fe", antes de confirmar que, mientras continúan las hostilidades, la AANES y las FDS prosiguen con sus "esfuerzos para lograr la distensión y un alto el fuego con la ayuda de actores internacionales".

LOS CAMPAMENTOS DE FAMILIAS DE ESTADO ISLÁMICO, UNA "BOMBA DE RELOJERÍA"

Hay que tener en cuenta además que en el noreste de Siria se encuentran los campamentos de Al Hol y Roj se encuentran todavía miles de familiares de yihadistas de Estado Islámico bajo custodia de las fuerzas kurdas. La situación allí, de por sí enormemente peligrosa, podría agravarse todavía más con el avance del Ejército sirio, según ha avisado el copresidente de la oficina de Asuntos de Personas Desplazadas y Refugiados de la AANES, Sheijmous Ahmed.

"Las continuas operaciones militares de las facciones afiliadas al gobierno de Damasco amenazan con desestabilizar la seguridad no solo a nivel local, sino que también representan un peligro para la paz civil y la estabilidad regional, dada la precaria situación de seguridad en los campamentos y prisiones donde se encuentran los miembros de Estado Islámico. Esto podría provocar una explosión de seguridad a gran escala, como una bomba de relojería", ha avisado.

"Estas condiciones peligrosas podrían llevar a la suspensión o al cese total de las operaciones humanitarias llevadas a cabo por organizaciones internacionales, lo que exacerbaría el sufrimiento humanitario y pondría en riesgo a miles de civiles, especialmente mujeres y niños", ha añadido.

CONVERSACIONES DE ESTABILIZACIÓN

El Ejército de Estados Unidos ha solicitado públicamente a las fuerzas del Gobierno sirio que pongan fin a la ofensiva que han desatado en las últimas horas contra las milicias, aliadas de los estadounidenses en su lucha contra la organización yihadista Estado Islámico.

"Instamos a las fuerzas del Gobierno sirio a cesar todas sus actividades ofensivas entre Alepo y Al Taqba", ha pedido el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, en un comunicado publicado a última hora del sábado, poco antes de que el Ejército sirio anunciara precisamente su entrada en esta última localidad.

A la espera de una posible conversación a tres bandas entre el Al Shara, Abdi y el enviado especial de EEUU Tom Barrack, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha mantenido una conversación telefónica este domingo con el mandatario sirio para intentar calmar los ánimos.

"Esta mañana he hablado con el presidente sirio Ahmed al Shara. Expresé nuestra preocupación por la escalada en Siria y la continuación ofensiva liderada por las autoridades sirias", ha indicado el presidente francés en redes sociales.

"Es necesario un alto el fuego permanente y se debe alcanzar un acuerdo sobre la integración de las Fuerzas Democráticas Sirias en el Estado sirio, basándose en las conversaciones mantenidas en marzo pasado. La unidad y la estabilidad de Siria dependen de ello", ha indicado.