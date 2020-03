Siria.- Al Assad acusa a Erdogan de enviar tropas de Turquía a Siria siguiendo órdenes de EEUU

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Siria, Bashar al Assad, ha acusado este miércoles a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, de enviar tropas al país árabe siguiendo órdenes de Estados Unidos, en medio del incremento de los combates entre Damasco y Ankara en la provincia de Idlib (noroeste).

"Desde un punto de vista militar, la tarea inicial ahora es Idlib. Obviamente, Erdogan ha actuado con todas sus fuerzas, aparentemente por orden de los estadounidenses", ha manifestado, en una entrevista concedida a la cadena de televisión rusa Rossiya 24.

Así, ha manifestado que "no hay duda sobre esto" y ha agregado que el Gobierno turco "está haciendo todo lo posible para evitar la liberación (de Idlib)", la última provincia siria controlada por grupos rebeldes.

Al Assad ha desvelado además que, una vez finalizadas las operaciones en Idlib, el Ejército sirio se centrará en las zonas del noreste del país controladas por milicias kurdas, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Tass.

"Mantenemos contacto con las personas que viven en las zonas orientales. Están a disgusto y ansiosas por la ocupación estadounidense", ha agregado, en referencia a la presencia de tropas del país norteamericano en esta zona de Siria.

El mandatario ha incidido además en que los enfrentamientos entre Siria y Turquía "son ilógicos", dado que ambos países "comparten intereses vitales", según la agencia alemana de noticias DPA.

"Hay muchos sirios en Turquía y hay muchos turcos en Siria. Es ilógico que tengamos desacuerdos sustanciales", ha argumentado. "Pregunto al pueblo turco, ¿qué tipo de problema tienen con Siria?", ha cuestionado Al Assad.

"¿Cuál es el problema por el que los ciudadanos turcos tienen que morir? ¿Qué acciones hostiles, grandes o pequeñas, ha cometido Siria contra Turquía durante la guerra o antes de la guerra? No existen estas acciones", ha zanjado.

Turquía lanzó el domingo la 'Operación Escudo de Primavera', con enfrentamientos abiertos con las tropas sirias, tras la muerte días antes de 34 militares turcos en un ataque de las fuerzas sirias en Idlib, donde Ankara apoya a los rebeldes.

La provincia de Idlib y zonas de las de Alepo y Hama se encuentran en manos de varios grupos armados, el más importante de los cuales es el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS). El Gobierno de Siria ha defendido que la ofensiva es parte de su lucha contra el terrorismo en el país.

PARLAMENTARIAS EN ABRIL

Por otra parte, Al Assad ha defendido la convocatoria de elecciones parlamentarias el 13 de abril y ha recalcado que "existe una Constitución y el Estado que depende de ella".

"No sucumbimos a las amenazas occidentales y no seguimos las órdenes de Occidente. No nos ceñiremos a nada excepto a la Constitución", ha resaltado durante su entrevista con Rossiya 24.

"Nos han dicho muchas veces que aplacemos la aplicación de las cláusulas sobre el presidente y el Parlamento. Lo hicimos durante la guerra. Las parlamentarias tendrán lugar como está previsto, sin importar nada", ha dicho.

El país celebró sus últimas parlamentarias el 13 de abril de 2016, en medio del conflicto en el que se sumió desde 2011. El partido Baaz de Al Assad cuenta en estos momentos con 200 de los 250 escaños, ante el boicot opositor.

Las parlamentarias serán las terceras en el país desde el estallido de la guerra --tras las de 2012, posterior a un referéndum constitucional, y las de 2016--. Asimismo, hubo presidenciales en 2014 y las próximas están previstas para 2021.

La votación se llevará a cabo en las zonas controladas por el Gobierno. En los comicios de 2016 quedaron fuera de las elecciones aquellas provincias en manos de rebeldes y del grupo yihadista Estado Islámico.

La oposición ha denunciado en numerosas ocasiones que Al Assad no puede seguir jugando un papel en la política siria y ha reclamado su dimisión, si bien los avances militares le han permitido aferrarse al cargo.