Un ataque con explosivos contra una tubería de gas provoca un apagón en Damasco

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ataque con explosivos contra una tubería de gas en la central eléctrica de Deir Ali ha dejado sin electricidad este viernes a la capital de Siria, Damasco, y otras regiones, aunque la corriente se ha podido restablecer rápidamente en la capital.

Se espera que el suministro vuelva en las próximas horas al resto de zonas afectadas, según ha asegurado el ministro de Energía del país, Ghassan Al Zamil, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Sana.

La planta de Deir Ali dejó de funcionar después de una reducción significativa en la presión del gas, causada por la explosión de una de las tuberías que transportan el gas a la central, según ha explicado el ministro.

No se han ofrecido datos sobre los posibles responsables del sabotaje. Según el ministro, la planta afectada no será puesta en funcionamiento de nuevo hasta que no se reparen los daños causados por la explosión, y será reemplazada mientras tanto por otras dos estaciones.