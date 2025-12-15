EEUU identifica a los dos militares muertos en un ataque perpetrado el sábado en Siria

December 2, 2025, Washington, District Of Columbia, USA: United States Secretary of War PETE HEGSETH answers a reporter's question during a Cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House. Hegseth defended a follow-up military strike on an alleged - Europa Press/Contacto/Yuri Gripas/POOL

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha identificado este lunes a los dos militares muertos en un ataque perpetrado el sábado en Palmira, en el centro de Siria, un suceso que achaca a "fuerzas hostiles" no identificadas.

Así, ha indicado en un comunicado que los fallecidos son Edgar Brian Torres-Tovar y William Nathaniel Howard, ambos parte de la Guardia Nacional de Iowa. "El incidente está siendo investigado", ha manifestado.

El ataque se saldó con la muerte de un tercer estadounidense, un interprete civil, según confirmó el Departamento de Defensa estadounidense, que indicó que el suceso tuvo lugar cuando los militares participaban como apoyo en una operación antiterrorista contra Estado Islámico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, lamentó "la pérdida de tres grandes patriotas estadounidenses en Siria" y afirmó que se había tratado de un "ataque de Estado Islámico contra Estados Unidos y Siria" en "una zona que no está totalmente controlada" por las autoridades sirias.