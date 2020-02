Siria.- Erdogan amenaza con responder a cualquier ataque de las fuerzas de Al Assad contra militares turcos en Siria

Publicado 03/02/2020 10:58:30 CET

Siria.- Erdogan amenaza con responder a cualquier ataque de las fuerzas de Al As

Siria.- Erdogan amenaza con responder a cualquier ataque de las fuerzas de Al As - Mustafa Kamaci/Turkish Presidenc / DPA

Rusia dice que el Ejército de Turquía efectuó movimientos sobre el terreno sin previo aviso

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha amenazado este lunes a primera hora con responder a cualquier ataque llevado a cabo por las fuerzas del presidente sirio, Bashar al Assad, contra las tropas turcas en Siria después de que al menos cuatro militares murieran en un bombardeo en la provincia de Idlib, en el noroeste del país.

En una rueda de prensa durante su visita a Ucrania, donde tiene previsto reunirse con su homólogo, Volodimir Zelenski, el dirigente turco ha asegurado que "aquellos que pongan a prueba la determinación turca verán rápidamente que están equivocados".

Así, ha manifestado que Turquía no aceptará ningún intento de Rusia de calmar la tensión en la zona y ha expresado que ha informado a Moscú de que no aceptarán este tipo de situaciones. "No es posible que permanezcamos en silencio cuando nuestros militares están muriendo", ha aseverado, según el diario local 'Hurriyet'.

"Hemos respondido cuando se han producido ataques similares en el pasado y seguiremos haciéndolo, ya sea mediante artillería o fuego de mortero. Estamos determinados a continuar nuestras operaciones para mantener la seguridad de nuestro país, nuestra gente y nuestros hermanos de Idlib", ha afirmado.

Poco después del ataque, donde también han resultado heridos nueve militares, la Presidencia de Turquía ha subrayado en un comunicado que las fuerzas turcas han respondido "inmediatamente" y ha recalcado que los autores del ataque "pagarán" por lo que han hecho.

Las autoridades turcas anunciaron el 10 de enero un nuevo alto el fuego en Idlib que estaría en vigor desde el 12 de enero pero, según su versión, las fuerzas sirias y las milicias aliadas iraníes no han respetado el cese de hostilidades.

RUSIA ASEGURA QUE LAS FUERZAS TURCAS SE MOVIERON SIN PREVIO AVISO

Las fuerzas rusas, por su parte, han señalado que los militares turcos se movieron sobre el terreno sin previo aviso cuando las fuerzas sirias se disponían a realizar una serie de operaciones contra terroristas en la zona.

"Destacamentos militares de Turquía realizaron traslados en la noche del 2 al 3 de febrero en la zona de distensión de Idlib sin haberlo notificado a la parte rusa, por lo que se vieron bajo el fuego que las tropas del Gobierno sirio habían abierto contra los terroristas al oeste de Saraqib", ha aclarado el Centro Ruso para la Reconciliación en Siria, según informaciones de la agencia de noticias Sputnik.

Tal y como ha explicado, la Fuerza Aeroespacial de Rusia ejerce un control permanente del espacio aéreo sobre la zona de distensión de Idlib, donde no habría registrado incursiones de cazas turcos ni ataques contra posiciones del Ejército sirio.

El Ministerio de Defensa turco ha explicado que los militares formaban parte de los refuerzos enviados a Idlib para prevenir una escalada de la violencia y que el lugar de su despliegue se había acordado con antelación.

Turquía y Rusia acordaron en septiembre de 2018 que la región de Idlib sería una zona de distensión, en la que estarían prohibidos los ataques y ofensivas militares.

Ankara ha denunciado desde entonces que las fuerzas de Al Assad y sus aliados han estado incumpliendo este alto el fuego y que han matado a al menos 1.300 civiles con los ataques lanzados desde que se firmó el acuerdo para crear la zona de distensión.