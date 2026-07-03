Siria.- España condena el atentado en Damasco con nueve muertos y muestra su apoyo "a la transición pacífica"

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene durante una visita a la Embajada española, a 16 de enero de 2025, en Damasco (Siria). Albares visita la capital de Siria para reunirse con las nueva - David Melero y Luay Albasha / Europa Press

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha condenado el atentado en Damasco (Siria) de este jueves por la tarde en el que al menos nueve personas han fallecido y unas 20 han resultado heridas a causa de una explosión en una cafetería cercana al Palacio de Justicia de la capital siria.

"El Gobierno de España condena firmemente el ataque en Damasco que ha causado la pérdida de vidas humanas y numerosos heridos", ha incidido en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea.

Del mismo modo, el Gobierno ha querido trasladar sus "más sinceras condolencias" a las familias de las víctimas así como su "solidaridad" y "deseos" de pronta recuperación a todos los heridos.

Por otro lado, el Ejecutivo español ha reafirmado su apoyo a "la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Siria" y ha reiterado la necesidad de una "transición política pacífica e inclusiva, conforme a las aspiraciones legítimas de todo el pueblo sirio".

En este sentido, España ha recordado que respalda los esfuerzos para estabilizar el país, recuperar su economía y fortalecer las instituciones para avanzar "hacia un futuro de seguridad y prosperidad" para este Estado.

Así, el Gobierno ha condenado "todo intento de desestabilización que socave los esfuerzos de paz y amenace la seguridad de Siria y de la región".

LAS AUTORIDADES SIRIAS LO TACHAN DE "ATENTADO TERRORISTA CON BOMBA"

El Ministerio del Interior sirio ha indicado que la explosión, calificada como "atentado terrorista con bomba", fue causada por un artefacto explosivo improvisado que ha descrito como "rudimentario, que pesaba aproximadamente un kilo y estaba cargado con metralla metálica", lo que provocó "heridas graves" a las víctimas y "daños considerables" en la zona.

Los investigadores han recopilado pruebas, entrevistado a testigos y revisado grabaciones de las cámaras de seguridad antes de continuar con la investigación para "esclarecer las circunstancias del delito e identificar a los autores y a todos los implicados", ha subrayado el Ministerio, que ha asegurado que cualquier novedad relacionada a la explosión se anunciará a través de sus canales oficiales y "tan pronto como se verifique".

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, también ha mostrado su "profunda preocupación" ante lo sucedido en un comunicado difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric, en el que ha trasladado sus "condolencias y solidaridad" con las familias de las víctimas mortales y deseado una "pronta y completa" recuperación a los heridos.