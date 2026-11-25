Archivo - Voto favorable en el Parlamento Europeo - PHILIPPE BUISSIN - Archivo

BRUSELAS, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha instado este miércoles a la Comisión Europea y a los Veintisiete a contrarrestar la influencia "desestabilizadora" de Rusia e Irán en Siria como parte de las medidas pensadas a largo plazo para apoyar la transición política del país, al tiempo que ha reclamado garantizar el retorno voluntario y seguro de los refugiados, cuando se cumplen casi dos años de la caída del régimen de Bashar al Assad.

En un informe aprobado por 416 votos a favor, 126 en contra y 101 abstenciones, los eurodiputados han instado a la UE a desarrollar "una estrategia integral" y "a largo plazo" para apoyar una transición política liderada por Siria, fortalecer las instituciones y contribuir a la recuperación nacional del país.

Los eurodiputados esgrimen que dicha estrategia "debe defender la integridad territorial de Siria, proteger los Derechos Humanos y a las minorías, así como a abordar "las amenazas a la seguridad", incluyendo el terrorismo, la delincuencia organizada y la injerencia externa, así como "contrarrestar la influencia desestabilizadora de Rusia e Irán".

"Preocupados por los persistentes esfuerzos de Rusia por restaurar su antigua influencia sobre Siria, los eurodiputados subrayan la importancia de evitar que Siria dependa estratégicamente de actores hostiles durante la reconstrucción del país", ha avisado la Eurocámara en un comunicado tras la aprobación del informe.

En este sentido, han expresado su apoyo a "la reconstrucción" y han subrayado que "cualquier suspensión de sanciones" deben seguir estando "condicionados, ser reversibles y estar vinculados a progresos medibles" en materia de Estado de derecho, reformas constitucionales y del sector de la seguridad, rendición de cuentas y protección de todas las comunidades de Siria.

También han lamentado "el papel limitado" de la sociedad civil siria en la transición, toda vez que los eurodiputados han instado a la UE a "aumentar su colaboración" con los medios de comunicación independientes y las organizaciones de la sociedad civil en el país.

RETORNO DE LOS REFUGIADOS Y LUCHA ANTITERRORISTA

Ante los más de 15,6 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria en Siria, según datos del Parlamento Europeo, los eurodiputados han reclamado a los Estados miembro de la UE que mantengan la ayuda humanitaria y el apoyo a la recuperación del país.

Asimismo, han instado a las autoridades de transición sirias a crear las condiciones necesarias para que los refugiados puedan regresar de forma "voluntaria, segura y digna", abogando por que puedan realizar visitas exploratorias al país sin que ello suponga automáticamente la pérdida de la protección internacional en los países de acogida.

Por otro lado, los eurodiputados han expresado su preocupación por la persistencia de Estado Islámico y otras organizaciones terroristas en Siria, por lo que han defendido la necesidad de reforzar la cooperación antiterrorista entre las autoridades sirias, la UE y sus socios internacionales.

Por último, la Eurocámara ha celebrado el acuerdo alcanzado entre las autoridades de transición y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos, al tiempo que ha reclamado la inclusión efectiva de la población kurda en el proceso de transición política y en las instituciones del Estado.