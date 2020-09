Siria.- Fallece a los 88 años el empresario sirio Mohamed Majluf, tío de Bashar al Assad

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El empresario sirio Mohamed Majluf, tío del presidente, Bashar al Assad, ha fallecido a los 88 años, según ha confirmado su hijo, Rami Majluf, a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook.

"Con profunda tristeza y pesar me he despedido de mi padre hoy", ha dicho el primo de Al Assad, quien ha agregado que la familia no puede recibir visitas para las condolencias a causa de "las condiciones de la pandemia de coronavirus".

Por el momento no se ha especificado la causa del fallecimiento del empresario, considerado un importante aliado de Al Assad y acusado de haber tejido una red de empresas responsables de numerosos casos de corrupción, si bien los medios locales apuntan a que habría sido a causa del coronavirus.

Rami Majluf, propietario de la principal compañía de telecomunicaciones siria, ha protagonizado un distanciamiento con Al Assad --al que ha criticado duramente, tras ser firmes aliados-- durante los últimos meses con ecos económicos y políticos.

Ante esta situación, el Gobierno sirio le prohibió abandonar el país, se apropió de todos sus activos personales y le impidió negociar acuerdos públicos durante los próximos cinco años. Majluf también está sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por sus vínculos con el Gobierno de Al Assad.

Finalmente, un tribunal expropió a principios de junio Syriatel por impagos. Además, las autoridades disolvieron en diciembre el Partido Social Nacionalista de Siria (SSNP), el segundo partido más influyente del país, encabezado en la sombra por Majluf desde 2005.