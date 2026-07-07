Siria/Francia.-AMP.-Heridas 18 personas por explosión de dos bombas cerca del hotel en el que se aloja Macron en Damasco

June 29, 2026, Paris, France, France: Emmanuel Macron accueille Sa Majesté Haitham bin Tarik, Sultan d'Oman au Palais de l'Elysée ce lundi 29 Juin 2026 - Europa Press/Contacto/Michael Baucher

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 18 personas han resultado heridas este martes a causa del estallido de dos artefactos explosivos en la capital de Siria, Damasco, según han confirmado las autoridades sirias, en el marco de la visita al país del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien se aloja en un hotel situado en los alrededores del lugar donde se han registrado las explosiones.

El Ministerio del Interior sirio ha detallado que las explosiones han tenido lugar cerca de la sede del Ministerio de Turismo, antes de agregar que entre los heridos hay cuatro policías, tal y como ha recogido la agencia estatal siria de noticias, SANA.

Así, ha manifestado que las investigaciones preliminares apuntan a que uno de los artefactos estaba colocado en el interior de un vehículo aparcado en la zona, mientras que el otro estaba dentro de una papelera, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría de estos ataques.

"El lugar de las explosiones se encuentra fuera del perímetro de seguridad designado para la residencia del presidente francés, Emmanuel Macron, por lo que (el suceso) no ha representado ninguna amenaza directa para su alojamiento ni para la visita oficial, que continúa según lo previsto", ha destacado.

Por su parte, Macron ha publicado un mensaje en redes sociales en el que ha resaltado que "nada puede sofocar las aspiraciones de las mujeres y los hombres sirios de vivir en una Siria plenamente soberana, segura, pluralista y unida", sin hacer referencia alguna a las explosiones en Damasco.

Esta mañana me encontré con Siria en toda su diversidad. Fui testigo de su dignidad, valentía y determinación", ha dicho. "Mi visita continúa", ha zanjado el mandatario francés.

Las explosiones han tenido lugar después de que Macron llegara al Palacio del Pueblo para reunirse con el presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, en el marco de la que supone la primera visita de un jefe de Estado de la Unión Europea (UE) al país desde la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad por una ofensiva de yihadistas y rebeldes.

Medios estatales sirios han publicado algunas fotografías del encuentro entre el inquilino del Elíseo y Al Shara, en el que se puede ver a Macron portando gafas de sol durante la recepción en el Palacio del Pueblo, sin que por ahora hayan trascendido detalles sobre la reunión mantenida con Al Shara, antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS).

Macron se ha convertido así en el primer presidente de un país de la UE en visitar Siria desde 2008 --cuando lo hizo Nicolas Sarkozy--, tras las tensiones con el régimen de Al Assad y el corte de relaciones tras el estallido de la guerra civil de 2011 por la represión de las manifestaciones prodemocráticas en el marco de la conocida como 'Primavera Árabe'.

De hecho, Al Shara realizó su primera visita oficial a un país occidental en mayo de 2025, cuando se desplazó precisamente a Francia, para lo cual fue necesario aplicar una excepción a su viaje, dado que en esa época estaba aún bajo sanciones por su papel al frente de HTS, considerado una organización terrorista por numerosos países, incluido Estados Unidos.

El desplazamiento de Macron llega además cerca de tres meses después de la visita a Siria por parte del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien tiene previsto reunirse durante la jornada con Al Shara y el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en el marco de la cumbre de la OTAN en la capital de Turquía, Ankara.

Macron y su delegación, en la que habrá empresarios franceses, abordarán con las autoridades sirias la forma de reforzar las relaciones bilaterales y abordarán la situación regional e internacional, según dijo el martes el Elíseo, que agregó que también abordarán las "oportunidades para profundizar la cooperación en varios ámbitos en el marco del diálogo político entre los dos países".