Muere una persona en un nuevo ataque del Ejército de Israel contra Siria

Damasco habla de "violación flagrante" del Derecho Internacional y alerta de que supone "una amenaza directa a la paz" en la región

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este martes a causa de un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra una localidad siria situada cerca de la frontera común en los ocupados Altos del Golán, según ha denunciado el Gobierno de Siria, sin que las autoridades israelíes se hayan pronunciado por ahora sobre este suceso.

El Ministerio de Exteriores sirio ha condenado "en los términos más enérgicos" los últimos ataques israelíes contra el país, incluido este último, lanzado contra la localidad de Tranja, en la provincia de Quneitra, así como la "incursión" de las tropas israelíes y la detención de varias personas en Sueisa, según un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X.

Así, ha hecho hincapié en que "estas prácticas agresivas representan una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas, el Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad (de la ONU)", antes de resaltar que "constituyen una amenaza directa a la paz y la seguridad en la región".

"Siria también renueva su llamamiento a la comunidad internacional, especialmente al Consejo de Seguridad (de la ONU), para que adopte medidas urgentes para poner fin a estas violaciones en curso", ha dicho, al tiempo que ha subrayado que mantiene "un derecho inalienable y legítimo a defender su tierra y a su pueblo por todos los medios garantizados por el Derecho Internacional".

El incidente ha tenido lugar un día después de que las tropas israelíes lanzaran varias incursiones en Quneitra y se hicieran con el control de Tal Bat al Uarda en los alrededores del monte Hermón, unos hechos igualmente criticados por Damasco.

Apenas unas horas antes, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, había insistido en que el Ejército israelí mantendrá su despliegue en la cima del monte Hermón, ocupado por las fuerzas israelíes a raíz de la caída de en diciembre de 2024 de Bashar al Assad, un hecho denunciado por Damasco, en medio de los esfuerzos para un histórico acuerdo bilateral en materia de seguridad que estaría siendo mediado por Estados Unidos.

Israel ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio tras la huida del país de Al Assad después de la toma de Damasco el pasado 7 de diciembre por yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder es ahora el presidente de transición del país, en medio de las denuncias internacionales sobre su entrada en territorio sirio y las exigencias desde Damasco para su retirada.