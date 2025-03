El Ejército de Líbano confirma enfrentamientos fronterizos con las nuevas fuerzas sirias

Beirut afirma que ha respondido a "las fuentes" de los ataques con artillería y aboga por mantener "la estabilidad" en la zona

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Líbano ha confirmado este lunes un intercambio de disparos en la frontera con Siria después de la muerte de tres miembros de las fuerzas sirias en la zona, un suceso achacado por las nuevas autoridades de Damasco al partido-milicia chií Hezbolá, que se ha desvinculado del incidente.

Así, ha indicado en un comunicado que "el Ejército aplicó medidas de seguridad excepcionales y mantuvo contactos intensos en la noche del 16 al 17 de marzo" tras la muerte de los tres sirios, cuyos cadáveres "han sido entregados a la parte siria", sin más detalles sobre este primer incidente.

"Mientras, varias localidades y aldeas libanesas en la zona han sido sometidas a ataques con artillería desde territorio sirio. Unidades militares respondieron a las fuentes de los disparos con armas apropiadas, reforzaron su despliegue y controlaron la situación de seguridad", ha manifestado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "continúan los contactos entre el mando del Ejército y las autoridades sirias para mantener la seguridad y la estabilidad en la zona fronteriza", mientras que el Ministerio de Defensa sirio ha confirmado ataques con artillería a primera hora del día contra supuestas posiciones de Hezbolá.

Fuentes citadas por la cadena siria Syria TV apuntan a que hay ocho muertos en combates con milicias de Hezbolá en la provincia de Homs, extremo que no se ha confirmado por vía oficial. Del lado libanés no se ha dado ningún dato sobre víctimas mortales.

Más tarde, el presidente libanés, Joseph Aoun, ha ordenado al Ejército responder atacando los puntos de origen de los disparos. "Lo que está pasando en las fronteras este y noreste no puede seguir y no lo vamos a tolerar. He dado instrucciones al Ejército libanés para que respondan al origen de los disparos", ha explicado la Presidencia libanesa en un comunicado oficial.

Aoun se ha puesto además en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores, Joe Raggi, para que contacte con la delegación siria que participa en la conferencia de donantes anual para Siria que se celebra en Bruselas "para resolver este problema lo antes posible garantizando la soberanía de ambos estados y evitando un deterioro de la situación".

Por otra parte, el Ministerio de Información sirio ha denunciado los "ataques intencionados" contra periodistas en la frontera entre los dos países. Un periodista y un fotógrafo habrían resultado heridos cerca de la presa de Zaita en un ataque de un proyectil atribuido a Hezbolá, según las autoridades sirias, informa la agencia de noticias oficial siria, SANA.

El Gobierno sirio ha señalado además abiertamente a Hezoblá por la "emboscada, secuestro y asesinato de tres miembros del Ejército sirio ayer" domingo y ha instado a las autoridades libanesas a "que los responsables rindan cuentas".

Hezbolá, que ha negado su responsabilidad en las ejecuciones denunciadas desde Damasco, era aliado de Al Assad, derrocado el 7 de diciembre tras la toma de la capital siria por las milicias rebeldes lideradas por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara, es el nuevo presidente de transición del país.

Por su parte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres, ha indicado que los tres muertos eran miembros de un grupo llamado la Brigada de Ali ibn Abi Talib, afiliada a las autoridades sirias, que fueron sorprendidos en una emboscada por hombres armados pertenecientes a bandas de contrabandistas leales a Hezbolá.

La televisión Sirya TV ha informado de que el Ejército libanés, acompañado por la Cruz Roja libanesa, ha entregado los cuerpos de los tres combatientes sirios a la Seguridad General Siria en el paso fronterizo de Yusié.

En otro incidente, fuerzas sirias han detenido a dos ciudadanos sirios en su casa de Fadiliyé, en territorio libanés, aunque cerca de la frontera, según fuentes citadas por el diario 'L'Orient-Le Jour'. Los dos fueron localizados poco después sin vida en la localidad fronteriza de Sad Matraba.