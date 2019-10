Siria.- Una mayoría en la UE condena la ofensiva en Siria y respalda dejar de vender armas a Turquía

Publicado 14/10/2019 12:38:12 CET

BRUSELAS, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mayoría de países de la Unión Europea ha condenado la ofensiva militar turca contra las milicias kurdas en el noreste de Siria, el principal aliado de la coalición internacional contra el grupo terrorista Estado Islámico, y ha respaldado dejar de vender armas a Turquía.

Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia ya han anunciado en los últimos días que dejarán de vender armas a Turquía, una decisión a la que se ha sumado este lunes España, mientras que países como Suecia, Dinamarca, Austria e Italia han defendido un embargo de toda la UE.

"Varios estados miembro de la UE, especialmente Alemania y Francia, ya le han dicho a Turquía de que pondremos fin a nuestras exportaciones de armas y posiblemente tomaremos más medidas", ha avisado el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión con sus homólogos de la UE en Luxemburgo, donde estudiarán sanciones a Turquía por su ofensiva militar en el noreste de Siria y sus prospecciones de hidrocarburos en aguas de la zona económica exclusiva de Chipre.

Maas ha pedido al bloque "una posición unificada de la UE" para responder a la "muy" preocupante acción turca, que "ya está teniendo consecuencias humanitarias catastróficas, con más de 100.000 personas que han huido", está desestabilizando "completamente" la región, pero también está "afectando" los "intereses de seguridad en Europa" y también "tiene consecuencias para el proceso de paz en Siria".

"No permitiremos algo así", ha dicho, tras denunciar que la acción "está llevando a una revitalización de Estado Islámico", que hay que evitar "absolutamente", algo que también ha denunciado el ministro de Exteriores galo, Jean-Yves Le Drian, tras recordar que las Fuerzas Democráticas Sirias han sido sus "aliados desde el principio en la lucha" contra el grupo terrorista.

Francia, ha dicho Le Drian, espera "una condena" de los ataques turcos, exigir que paren y "una posición firme sobre las exportaciones de armas a Turquía" en la reunión de los Veintiocho y, sobre todo, "presionar a Estados Unidos para que pida una reunión de la coalición internacional contra el Estado Islámico".

El ministro español de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha asegurado este lunes que "sin duda" España también dejará de vender armas a Turquía en respuesta a su ofensiva militar en el noreste de Siria, que España rechaza.

"Sin duda, el Gobierno español está completamente a favor de no más ventas de armas a Turquía", ha dicho, mostrándose cauto sobre la posibilidad de que se acuerde un embargo de armas de la UE en bloque a Turquía porque "no es una materia de la Unión Europea" sino "una decisión que compete tomar a "cada país en particular", al tiempo que ha confiado en que la "mayoría" lo haga.

El ministro de Exteriores holandés, Stef Block, ha recordado que "Países Bajos ha condenado la invasión turca" y ha anunciado el cese de sus exportaciones de armas, confiando en que los europeos den "una señal muy clara" en este sentido a Ankara, que "debe cumplir, como cualquier país, el Derecho Internacional" que prohíbe "invadir un país".

Bélgica también ha "condenado la actual operación" turca y ya dejó de vender armas a Turquía tras el intento de fallido golpe de Estado de julio de 2016 en el país, ha recordado el ministro de Exteriores en funciones belga, Didier Reynders, que ha dejado claro que la prioridad es poner fin a "esta invasión" y ha respaldado "ir hacia un embargo de armas suministras por los países europeos", sin descartar "otros medios de presión".

"El paso esencial ahora es un embargo de armas", ha defendido el ministro para Europa austriaco, Alexander Schallenger, que ha pedido "un embargo de armas de la UE o de lo contrario un embargo conjunto de todos los Estados miembro", al tiempo que ha pedido que los europeos no se dejen "chantajear de ninguna manera" por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que amenazó a Europa con "abrir las puertas" a Europa para los refugiados sirios si calificaban de "invasión" la ofensiva y cancelen "formalmente" las negociaciones de adhesión con Turquía, como lleva pidiendo desde hace años Viena.

El ministro de Exteriores finlandés, Pekka Haavisto, cuyo país preside en la actualidad el Consejo de la Unión y fue el primero en anunciar la suspensión de la venta de armas a Turquía, ha pedido un cese "de toda la UE" por la ofensiva turca, que Finlandia ya ha condenado por su parte.

"Necesitamos condenarlo", ha agregado el ministro de Exteriores luxemburgués, Jean Asselborn. "Obviamente es una ocupación", ha remachado, si bien se ha mostrado cauto sobre la opción de sanciones asegurando que la situación es "muy complicada". "Por eso Europa tiene que decir hoy que paren, sin hablar de sanciones", ha remachado, tras recordar que "Erdogan no está obteniendo sus armas" de países como Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia o Finlandia, que ya han anunciado el cese de sus exportaciones.