Mueren unas diez personas tras chocar un autobús y un camión cisterna en el noreste de Siria

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de una decena de personas han muerto este martes a causa de la colisión de un autobús con un camión cisterna cargado con combustible en el noreste de Siria, concretamente en la zona controlada por las autoridades semiautónomas kurdas.

El suceso ha tenido lugar a primera hora del día en la carretera que conecta las localidades de Hasaka y Sahadad, en los alrededores de Xemayil, dejando al menos once muertos y varios heridos, según la cadena de televisión kurda Ronahi.

Por el momento se desconocen las causas del siniestro, sin que la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), que controla esta zona, se haya pronunciado sobre el siniestro y sin que se descarte que la cifra de muertos pueda aumentar en las próximas horas.