Siria.- La ONU pide un alto el fuego a nivel nacional en Siria para hacer frente a la pandemia de coronavirus

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, ha reclamado este martes un alto el fuego a nivel nacional en Siria para hacer frente a la pandemia de coronavirus, después de que Damasco confirmara un primer caso en el país.

Pedersen, que ha recordado el llamamiento formulado el lunes por el secretario general de la ONU, António Guterres, a favor de un alto el fuego en todo el mundo, ha apostado porque en el caso de Siria sea "completo, inmediato y a escala nacional".

"Los sirios son muy vulnerables al coronavirus. Las instalaciones sanitarias han sido destruidas o se encuentran degradadas. Hay escasez de equipamiento médico clave y profesionales sanitarios", ha alertado.

Así, Pedersen ha destacado que "los desplazados internos y refugiados, así como los detenidos y secuestrados, viven en unas condiciones especialmente peligrosas", antes de mostrar su "preocupación real" del virus sobre "las mujeres sirias, que ya se encuentran al frente de los sistemas sanitarios y de apoyo comunitario".

"Esta amenaza común no conoce fronteras y no discrimina. No le importa que vivas en zonas controladas por el Gobierno o en otras zonas. Pone en peligro a todos los sirios", ha argüido.

"Para hacer frente a este peligro, el pueblo sirio, que sufre desde hace mucho, necesita desesperadamente un periodo de calma sostenido en todo el país y respetado por todas las partes", ha manifestado.

En esta línea, ha resaltado que "los recientes acuerdos de alto el fuego han reducido la violencia en el noreste y el noroeste de Siria", si bien ha alertado de que "siguen siendo frágiles y la violencia podría estallar de nuevo en cualquier momento".

"Esto tendría implicaciones graves para Siria y para la respuesta global ante el coronavirus en general", ha dicho, antes de destacar que el Gobierno ha puesto en marcha medidas en las zonas que controla y que "también se han adoptado medidas por parte de las autoridades 'de facto' en las zonas fuera del control gubernamental".

"NO HAY UN SÓLO DÍA QUE PERDER"

Pedersen ha argumentado que "es fundamental que estos esfuerzos sean incrementados" y ha añadido que "no hay un sólo día que perder".

"Pido también liberaciones a gran escala de detenidos y secuestrados por motivos humanitarios", ha dicho, antes de reclamar igualmente "acceso inmediato" a los centros de detención por parte de organizaciones humanitarias.

El enviado de la ONU ha señalado también que es necesario garantizar que la población siria tiene "equipamiento y recursos" para hacer frente al virus. "Nada debe impedir esto", ha dicho.

Por todo ello, se ha mostrado dispuesto a trabajar con el Gobierno, la oposición y "todos los actores relevantes sobre el terreno", así como los países con "influencia" sobre las partes para "incrementar las acciones y garantizar que el alto el fuego es respetado".

"Nuestra humanidad compartida requiere que actuemos ahora para que el pueblo sirio evite nuevos combates y para que combatamos esta nueva amenaza para los sirios y para el mundo", ha recalcado.

"Pongamos fin a la violencia, trabajemos juntos para combatir el coronavirus en Siria y trabajemos para hacer avanzar la vía política para salir de la crisis en Siria", ha zanjado.