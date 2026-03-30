Siria.- Al Shara inicia este lunes una gira europea a Alemania y Reino Unido

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de transición de Siria y antiguo líder yihadista, Ahmed al Shara, comenzará este lunes una gira europea que le llevará a visitar Alemania y Reino Unido.

Al Shara visitará este lunes a la capital alemana, Berlín, donde se reunirá con el canciller, Friedrich Merz, un viaje pospuesto por la escalada de violencia en el noreste del país entre fuerzas adscritas a Damasco y milicias kurdas.

Se espera que el mandatario participe en una mesa redonda con empresarios, según ha indicado Stefan Cornelius, portavoz del Gobierno alemán. Asimismo, está previsto que aborde con Merz el retorno de los refugiados sirios --que en julio del pasado año ascendían a 950.000 de acuerdo a la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF)-- y la reconstrucción del país, devastado tras 14 años de guerra civil.

La visita de Al Shara, prevista en un primer momento para enero, se ha visto aplazada por la escalada de violencia en el noreste de Siria, en particular entre las fuerzas de seguridad dependientes de Damasco y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), integradas por milicias kurdas.

Este sábado, la oficina de la Presidencia siria ha confirmado también la inminente visita de Al Shara a Reino Unido, el martes, presumiblemente, donde se reunirá con "altos funcionarios de ambos países para analizar formas de desarrollar las relaciones bilaterales y fortalecer la cooperación en diversos ámbitos".

El grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), dirigido por Al Shara, lideró la ofensiva relámpago de una coalición de grupos armados que tomaron Damasco el 8 de diciembre de 2024 y depusieron al presidente Bashar al Assad tras décadas en el poder del Partido Baaz.