Siria condena el reconocimiento de Colombia a la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán ocupados

Archivo - El ministro de Exteriores sirio, Asaad al Shaibani - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno sirio ha condenado este martes el reconocimiento de Colombia a la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio que este país arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981, una declaración de Bogotá que ha denunciado como una "flagrante violación" de la Carta de Naciones Unidas.

El Ministerio de Exteriores sirio ha condenado "enérgicamente" la decisión anunciada en la víspera por el Ejecutivo de Abelardo de la Espriella, al considerar que esta se basa en "pretextos de seguridad incompatibles con el Derecho internacional y las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas".

En un comunicado, la cartera diplomática ha defendido que "el Golán es parte integral" de Siria y ha denunciado que "la declaración del Gobierno colombiano constituye una flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas, de las declaraciones de su secretario general, António Guterres, quien afirmó que el Golán es territorio sirio y que Naciones Unidas reconocen sin reservas que forma parte de Siria; del principio de inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza y de la resolución 497 de 1988 del Consejo de Seguridad".

El Ejecutivo de Ahmed al Shara, que ha aplaudido el "creciente apoyo internacional a sus legítimos derechos en el Golán sirio ocupado", ha aprovechado para denunciar, una vez más, los "continuos ataques e incursiones israelíes en territorio sirio".

Así, ha emplazado a la comunidad internacional a que "cumpla con sus responsabilidades" en virtud del Derecho Internacional y las resoluciones de la ONU, al tiempo que ha asegurado que empleará "todos los medios diplomáticos y legales legítimos para defender su soberanía, integridad territorial y derechos inalienables".

Estas declaraciones llegan un día después de que el Gobierno de Colombia haya anunciado su reconocimiento a la soberanía israelí sobre los Altos del Golán --si bien su anexión por parte de Israel es un movimiento no reconocido por parte de la comunidad internacional-- alegando "la importancia estratégica" de este territorio para la "seguridad" de Israel y la "persistente inestabilidad" en Oriente Próximo.

Además, las autoridades de Colombia e Israel han retomado sus relaciones diplomáticas, rotas en mayo de 2024 por el entonces presidente colombiano, Gustavo Petro, en respuesta a las acusaciones contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.