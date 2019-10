Siria.- Siria rechaza fijar un calendario para los trabajos del comité constitucional pactado con la oposición

Publicado 30/09/2019 11:29:39 CET

"No nos importa discutir otra Constitución, pero no una preparada", dice el ministro de Exteriores

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Siria, Ualid al Moallem, ha rechazado este lunes la posibilidad de fijar un calendario para los trabajos del comité constitucional recientemente pactado con la oposición, encargado de redactar la próxima Carta Magna del país árabe.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión rusa RT y recogida por la agencia estatal siria de noticias, SANA, Al Moallem ha resaltado que Damasco rechaza cualquier injerencia extranjera en los trabajos del organismo y que no contempla trabajar en una "ya preparada".

"Cuando un artículo o dos de cualquier constitución son enmendados, se convierte en una nueva Constitución que será sometida a referéndum", ha dicho, antes de resaltar que Siria "no excluye discutir una nueva Constitución".

Sin embargo, ha manifestado que "antes de acudir a una nueva Carta Magna se debe discutir la actual, que ha recibido aprobación popular tras un referéndum".

"Si no alcanzamos un acuerdo con la otra parte, no nos importa discutir otra Constitución, pero no una preparada", ha reiterado el ministro de Exteriores, quien ocupa además el cago de vice primer ministro.

En este sentido, ha argumentado que "es bien sabido que la Constitución dibuja el camino hacia el futuro para las actuales y futuras generaciones", por lo que ha apostado por una Carta magna "clara, cuidadosa y moderna". "No queremos precipitarnos al redactarla", ha añadido.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, anunció el 23 de septiembre un acuerdo entre el Gobierno de Siria y la oposición para formar un comité constitucional "creíble, equilibrado e inclusivo" que "será facilitado" por la ONU en Ginebra.

"Aplaudo los progresos logrados por el Gobierno y la oposición", dijo, antes de agregar que el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, "convocará en las próximas semanas al comité constitucional".

Fuentes citadas por la agencia estatal turca de noticias, Anatolia, desvelaron días después que el comité iniciaría sus sesiones en Ginebra este 30 de octubre, si bien no ha habido confirmación oficial.

Asimismo, Guterres resaltó que "cree firmemente" que "el lanzamiento de un comité constitucional liderado y propiedad de los sirios puede y debe ser el inicio de un camino político para salir de la tragedia y avanzar hacia una solución en línea con la resolución 2254".

El comité, considerado como un elemento clave de cara a un acuerdo político que ponga fin al conflicto que estalló en 2011, estará integrado por 150 personas --50 nombrados por el Gobierno, 50 por la oposición y otros 50 elegidos por el enviado de la ONU--.

LA OFENSIVA EN IDLIB

Por otra parte, ha acusado a Turquía de no cumplir con sus obligaciones con los acuerdos en los procesos de Astaná y Sochi y de permitir que el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham se hiciera con el control de la provincia de Idlib (noroeste).

Al Moallem ha defendido además la ofensiva militar en esta provincia y ha subrayado la "determinación" de las autoridades sirias de "liberar Idlib y todo el territorio sirio del terrorismo y la presencia extranjera ilegítima".

Asimismo, ha rechazado las acusaciones vertidas por Estados Unidos contra Damasco por su supuesta responsabilidad en un ataque químicio ejecutado en mayo en la provincia de Latakia y ha acusado al secretario de Estado, Mike Pompeo, de lanzar una "campaña de mentiras".

Por último, el ministro de Exteriores sirio ha manifestado que "muchos" estados europeos han iniciado contactos con Damasco para retomar sus relaciones bilaterales.

"Tienen miedo de la ira de Estados Unidos, así que no nos hacemos ilusiones sobre el papel de los europeos en una mejora de las relaciones. Europa tiene una gran potencia económica, pero seguirá siendo una espada de madera", ha zanjado.