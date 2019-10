Siria.- Los sirios siguen llegando a Irak con cada vez más problemas de salud mental

Publicado 29/10/2019 12:10:03 CET

El éxodo de sirios que buscan refugio en Irak para escapar de la ofensiva turca en el noreste de su país no remite y quienes llegan al país vecino lo hacen cada vez más con problemas de salud mental tras la experiencia vivida, según señalan las organizaciones humanitarias.

Más de 12.000 sirios se encuentran ya en Irak, según el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Andrej Mahecic, que ha explicado que en el campo de Bardarash, que reabrió sus puertas para acoger a los nuevos refugiados, ya son más de 11.000 los sirios que residen en él.

Otras 800 personas se encuentran alojadas en el punto de tránsito de Gawilan, ha precisado el portavoz, que ha explicado que ACNUR está apoyando la respuesta de las autoridades del Kurdistán iraquí para atender a los nuevos refugiados y está trabajando con ellas para preparar nuevos enclaves, en caso de que los dos actuales, situados a 150 kilómetros de la frontera, "alcancen su capacidad máxima".

Entre quienes llegan huyendo de la situación en el noreste de Siria, cada vez se detectan más problemas de salud mental. "Alrededor del 50 por ciento de las personas que vimos nuestra evaluación de salud mental en Bardarash presentaban síntomas vinculados a depresión y ansiedad, así como síntomas físicos sin causa médica, como rigidez en los músculos, dolor de cabeza o en espalda", ha explicado a su vez el director de salud mental de Médicos Sin Fronteras (MSF), Bruno Pradal.

Un equipo de la ONG recorre tienda por tienda el campo y habla con las personas, con el fin de identificar a aquellos más necesitados de apoyo en materia de salud mental, según ha indicado MSF en un comunicado, precisando que en algunos casos se ha ofrecido una primera ayuda psicológica a aquellos en situaciones especialmente vulnerables.

"Ya no hay seguridad en Siria", cuenta Salih a MSF, tras llegar a Irak con su familia y el hijo con discapacidad de un vecino que resultó herido. "No duermo y no como de forma adecuada. Tengo miedo y no quiero regresar. Quiero ser capaz de dormir sin el sonido de disparos y explosiones y el temor de que un cohete alcance mi casa", subraya.

Los trabajadores de MSF se han encontrado a personas con pensamientos suicidas así como algunas con los síntomas iniciales de estrés postraumático. Para ayudarles a enfrentar su situación actual, MSF está ofreciendo consejos sobre cómo cuidar de sí mismos y de otros y como afrontar el estrés.

"A la gente le preocupa el futuro y se sientes desesperanzados, recordando todo lo que tuvieron que dejar atrás como sus casas, sus trabajos, sus familiares y seres queridos", ha explicado Pradal. "Aunque es corriente ver estos síntomas como resultado de lo que esta gente ha pasado, eso no significa que no necesiten apoyo en materia de salud mental inmediato", ha subrayado el responsable de MSF.