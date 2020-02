Siria/Turquía.- Turquía tilda de "hipócrita" que el Parlamento sirio reconozca el genocidio armenio

Publicado 14/02/2020 15:59:09 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Turquía ha tildado de "hipócrita" la decisión del Parlamento de Siria de reconocer el genocidio armenio, en pleno incremento de las tensiones bilaterales, y ha recalcado que Damasco "ha cometido todo tipo de carnicerías contra su pueblo desde hace años".

El portavoz del Ministerio de Exteriores turco, Hami Aksoy, ha resaltado que "la tragedia humanitaria que ha causado este régimen sigue siendo uno de los mayores desastres de la Historia que han sido presenciados en la zona fronteriza".

Así, ha manifestado que "el hecho de que un régimen cruel que ha perdido toda legitimidad internacional formule estas acusaciones infundadas es una muestra clara de la mentalidad retorcida que tiene".

El Parlamento sirio atribuye al imperio otomano una "limpieza étnica sistemática", en una moción en la que insta a la comunidad internacional a "reconocer y condenar este crimen". El texto condena cualquier intento de distorsionar lo que considera una "verdad histórica", según la agencia de noticias oficial SANA.

El genocidio armenio, cometido entre 1915 y 1918, ha sido reconocido desde 1965 por varias decenas de países y 43 estados de Estados Unidos. También ha sido reconocido por el Vaticano, el Parlamento Europeo, el Consejo Mundial de Iglesias y otras instituciones.

Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, y sostiene que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo dispuesto por el Estado otomano.

Sin embargo, la masacre de 1,5 millones de armenios durante este periodo es reconocida como el primer genocidio sistemático de la Edad Moderna y es el segundo caso más estudiado, por detrás del Holocausto judío.