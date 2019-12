S.Leona.- Un tribunal regional anula la decisión de Sierra Leona de prohibir ir al colegio a jóvenes embarazadas

Publicado 12/12/2019 19:52:57 CET

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ha anulado este jueves la decisión de Sierra Leona de prohibir a las jóvenes embarazadas asistir al colegio, un fallo que los activistas esperan que provoque cambios legislativos similares a lo largo de todo el continente africano.

La corte ha admitido que el Gobierno ha discriminado a estas jóvenes al tener que estar en escuelas paralelas en malas condiciones y donde aprendían cuatro asignaturas e iban solo tres días a la semana, según ha informado la organización Equality Now a través de su página web.

El tribunal ha ordenado al Gobierno de Sierra Leona eliminar la medida con un efecto inmediato, además de ordenarle poner en marcha medidas y programas para sensibilizar a la población. También ha exigido al Ejecutivo que integre los derechos sobre salud sexual y reproductiva en el currículum escolar y que incremente el conocimiento de las familias sobre la planificación familiar y los anticonceptivos.

Sierra Leona lanzó esta medida en 2015 después de que aumentaran los embarazos entre los adolescentes durante una epidemia de ébola, mientras que los críticos con la misma aludían a que con esta decisión se crearía un estigma sobre las jóvenes.

Por su parte, desde el Gobierno han argumentado que permitir que estas jóvenes vayan al colegio supondría que estuvieran más cansadas, las ridiculizaría y animaría a otras jóvenes a quedarse embarazadas. Además de que en otras ocasiones, el Ejecutivo sierraleonés no ha respetado las decisiones de este tribunal.

Por otro lado, la directora ejecutiva de Women Against Violence and Explotation in Society (WAVES), Hannah Yambasu, ha señalado que la victoria en este caso pertenece a las mujeres de Sierra Leona que han sido "degradadas y deshumanizadas" por su Estado desde 2014. También ha añadido que el país "no tiene otra opción" que cumplir con su responsabilidad.

"RAYO DE ESPERANZA"

Desde Amnistía Internacional, la directora de la organización en África Occidental y Central, Marta Colomer, ha afirmado que este fallo es un "rayo de esperanza" para todas esas jóvenes embarazadas que en el futuro no se verán penalizadas por tener ir al colegio y hacer sus exámenes, según un comunicado de la ONG.

"Esto también muestra un claro mensaje a otros gobiernos africanos que han realizado prohibiciones similares, como Tanzania o Guinea Ecuatorial, y que deben seguir los pasos de esta decisión innovadora para permitir el acceso a la educación a las jóvenes embarazadas de acuerdo con sus propias obligaciones en Derechos Humanos", ha apuntado Colomer.