Socios del Gobierno reclaman a la UE que reaccione ante la amenaza de Trump a Groenlandia

Archivo - La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 7 de mayo de 2025, en Madrid (España). El presidente del Gobierno comparece en el Congreso para dar explicaciones sob - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Podemos emplaza a Albares a reconocer que "la OTAN está muerta" y a cerrar todas las bases estadounidenses en suelo europeo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Socios parlamentarios del Gobierno como Bildu, PNV y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), y también Podemos, han reclamado este jueves en el Congreso que la Unión Europea reaccione ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacerse con Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, miembro de la UE y también de la OTAN.

Ha sido en sus intervenciones en el Pleno del Congreso durante la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para dar cuenta de la posición de España ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

BILDU "¿QUÉ PASA SI MARRUECOS QUIERE CEUTA Y MELILLA?"

Tras tachar de "kafkiano" que "el miembro más importante" de la OTAN esté amenazando a un territorio de un Estado miembro, como Dinamarca, el portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, ha recalcado que ha llegado el momento de que la UE actúe como "mayor de edad" y empiece a tomar medidas en función de sus propios intereses que, probablemente, no coincidan con los de Trump.

Además, ha preguntado al ministro qué pasaría en el caso de que Marruecos --que no es miembro de la alianza, pero sí su socio estratégico-- intentara hacerse con los enclaves de Ceuta y Melilla. "¿Sería la OTAN la que intervendría? ¿Es el marco de la OTAN lo que garantiza el respeto de la defensa dentro de los países europeos y de España?", ha planteado.

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha incidido en que Estados Unidos es "el mayor riesgo geopolítico internacional". "El control de las materias primas y de las nuevas rutas comerciales, como las del Ártico, son el nuevo objetivo de quien ahora ha sido nuestro socio. Y sí lo va a hacer, mediante la fuerza si es necesario, con la ley del más fuerte, cuál matón de turno", ha augurado.

PNV: SI EUROPA NO SE UNE, SERÁ COLONIZADA

Y ante este "nuevo orden mundial que se abre paso", la nacionalistas vasca ha abogado por una Unión Europea "menos dependiente también en defensa y seguridad" y que funcione "unida ante las amenazas exteriores" porque, según su pronóstico "si no se une, acabará siendo colonizada".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tachado de "inútil" que España participe en una misión de seguridad en Groenlandia y se ha preguntado si las tropas españolas "combatirán cuerpo a cuerpo" las norteamericanas si Estados Unidos insiste en anexionarse este territorio danés.

En este contexto, ha instado al Gobierno a hacer "algo útil para parar los pies a Trump y aislarle", lo que, a su juicio, pasa por cerrar la bases estadounidenses no sólo en España sino en toda Europa. También ha retado a Albares a reconocer que la OTAN "ya está muerta" y ha echado en cara a quienes alertaban de una "invasión rusa" que al final parece que el invasor va a ser Estados Unidos .

BNG PIDE UN REFERÉNDUM PARA DEJAR LA OTAN

Desde el BNG, Néstor Rego ha cargado contra el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, por su "vergonzoso servilismo" a Trump y también ha criticado la "sumisión" de los líderes europeos, incluida la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. "No se puede caer más bajo", ha dicho, instando también a "parar el imperialismo norteamericano" saliendo de la OTAN. Por eso ha animado al Gobierno a plantear un referéndum sobre este extremo.

La diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha criticado asimismo que Trump esté cuestionando la seguridad europea y ha reclamado una UE "con voz propia en seguridad y defensa", autónoma y que pueda "decir no al señor de la guerra".

También ha censurado el "imperialismo necolonizador" de Trump el Agustín Santos, de Sumar, quien considera que el estadounidense no cree que la OTAN y Dinamarca sean capaces de defender Groenlandia, cuyos fondos marinos, ha recordado, "son patrimonio de toda la humanidad". Además, ha dado por hecho que el siguiente paso de Trump será hacerse con las noruegas islas Svalbard.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, no ha hablado de la isla del Ártico en el Pleno, pero sí en los pasillos del Congreso. Y lo ha hecho para mostrar su sorpresa por el hecho de que se esté planteando el envío de tropas españolas a Ucrania, que no forma parte de la OTAN, y en cambio no se hable de ir a Groenlandia, socio europeo miembro de la Alianza. "Es una contradicción", ha comentado, sin pronunciarse sobre si ERC apoyaría enviar tropas a uno u otro sitio y ha pedido más "diplomacia".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1042913/1/sumar-pide-evi...

https://www.europapress.tv/politica/1042919/1/rufian-pide-al...

https://www.europapress.tv/politica/1042922/1/belarra-denunc...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06