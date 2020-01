Somalia.- Un alto cargo de Al Shabaab anuncia su deserción y dice que las acciones del grupo "van contra la 'sharia'"

Publicado 21/01/2020 22:44:42 CET

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Zubair al Muhayir, miembro del Consejo de la Shura del grupo yihadista somalí Al Shabaab, ha confirmado que ha desertado y que se encuentra en la capital, Mogadiscio, donde habría pasado a colaborar con el Gobierno del país africano.

"He desertado porque Al Shabaab está mintiendo a los musulmanes y al mundo", ha dicho, en declaraciones concedidas a la emisora estadounidense Voice of America. "Dicen que aplican la 'sharia', lo que no es cierto porque sé de incidentes en los que fueron contra la 'sharia'", ha agregado.

Así, ha indicado que el grupo usa la ley islámica "para traicionar, engañar y mentir a la gente". "La realidad de sus acciones es totalmente contraria a su 'sharia'. Matan a personas inocentes y mienten a la gente", ha recalcado.

Al Muhayir, originario de Costa de Marfil, viajó a Somalia desde Londres en 2006 para unirse a las filas del grupo, entre las que ascendió hasta convertirse en uno de los miembros del Consejo de la Shura.

El hombre era en 2011 jefe de un comité nombrado por Al Shabaab para mediar en una disputa entre su fallecido líder Ahmed Abdi Godane y otros tres comandantes, si bien el propio Godane rechazó sus esfuerzos.

La disputa derivó en la ejecución en 2013 de uno de los comandantes, Ibrahim al Afghani, mientras que otro, Mujtar Robow Abú Mansur, desertó y se unió a las autoridades. El tercer comandante, Fuad Mohamed Jalaf Shongole, sigue siendo parte del grupo yihadista.

Durante esa época, Al Shabaab detuvo a diversos comandantes considerados como opositores a Godane y Al Muhayir ha resaltado que él fue uno de ellos. Asimismo, ha revelado que tuvo otra disputa en octubre de 2019, antes de su deserción, por el pago del azaque, que implica el pago de parte de la riqueza personal para ayudar a los pobres.

"Les demostré que si quieren que pague impuestos, estaba dispuesto a hacerlo, pero que si querían que pagara el azaque, no soy una persona que pueda", ha sostenido, en referencia a que no podía permitírselo debido a sus pocos ingresos.

Al Muhayir ha resaltado que primero se entregó a la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) en su base en el aeropuerto de Mogadiscio, si bien ahora se encuentra en una 'casa segura' del Gobierno.

En sus declaraciones, ha reclamado al Ejecutivo "que se tome en serio el problema de Al Shabaab". "Si no, seguirán matando a personas inocentes en nombre de la 'sharia'", ha alertado.

"Tienen que llevar la lucha contra Al Shabaab al lado ideológico, ya que éste es el que impulsa a Al Shabaab. Si la gente se da cuenta de que su ideología es contraria a las bases islámicas, creo que Al Shabaab no durará mucho tiempo", ha zanjado.

Al Muhayir se ha beneficiado así del programa de amnistías abierto por las autoridades somalíes para todos aquellos que deserten de Al Shabaab y renuncien a la violencia y la ideología del grupo.

Somalia hace frente a un aumento del número de ataques por parte de la milicia islamista Al Shabaab --vinculada a la organización terrorista Al Qaeda--, tanto en la capital como en otras zonas del sur del país.