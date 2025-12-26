Somalia.- AMP.- Israel se convierte el primer Estado miembro de la ONU que reconoce la independencia de Somalilandia

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anuncia su reconocimiento a la república de Somalilandia al presidente somalilandés Abdirahman Mohamed Abdulahi, alias 'Irro' - PRIMER MINISTRO DE ISRAEL / X

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Israel se ha convertido este viernes en el primer Estado miembro de Naciones Unidas que reconoce formalmente la independencia del estado separatista somalí de Somalilandia siguiendo, ha anunciado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "el espíritu de los Acuerdos de Abraham" de normalización de relaciones con países árabes a iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Gobierno israelí ya había reconocido por vez primera la independencia de Somalilandia pero en un contexto muy diferente al de la actualidad: fue en 1960, durante los cinco días de existencia del llamado Estado de Somalilandia. El estado separatista actual declaró su independencia en 1990 y, aunque mantiene ciertos contactos diplomáticos con varios países del mundo, ningún país miembro de la ONU reconocía su existencia como estado, hasta ahora.

"El primer ministro de Israel anuncia el reconocimiento oficial de la República de Somalilandia como estado independiente y soberano", ha hecho saber la oficina del primer ministro en un comunicado publicado en su cuenta en X.

Netanyahu ha comunicado este anuncio en conversación telefónica al presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, alias 'Irro', mientras firmaba el documento de reconocimiento formal. "El Estado de Israel", ha añadido la oficina del primer ministro israelí, "planea ampliar inmediatamente sus relaciones con la República de Somalilandia con una amplia cooperación en los campos de la agricultura, la salud, la tecnología y la economía".

ESTRATEGIA TERRITORIAL

A finales del mes pasado, expertos israelíes del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) ponía en valor la importancia de normalizar las relaciones con Somalilandia por dos motivos: su "ubicación geoestratégica y en su disposición como Estado estable, moderado y fiable en una región volátil a colaborar estrechamente con los países occidentales".

El INSS recuerda que la costa y el territorio de Somalilandia se encuentran a unos 300 a 500 kilómetros de las posiciones de uno de los grandes enemigos regionales de Israel, la insurgencia hutí de Yemen.

"Dado que los países del Golfo, Estados Unidos e Israel han combatido a los hutíes en los últimos años sin lograr un resultado decisivo, la ubicación de Somalilandia y la posibilidad de operar desde su territorio, podría ser un punto de inflexión", añade el Instituto.

Para Somalilandia, el reconocimiento de Israel representa un paso fundamental hacia su gran aspiración: la legitimación que persigue de Estados Unidos, el gran aliado de Israel, que hasta ahora ha expresado serias dudas sobre esta cuestión por el alcance del rechazo sin paliativos que exhibirían las autoridades federales de Somalia a este respecto.