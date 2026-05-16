El presidente anuncia la extensión de su mandato hasta 2027 tras el colapso del diálogo con la oposición

Archivo - MOGADISHU, May 16, 2022 -- Hassan Sheikh Mohamud is seen during the presidential election in Mogadishu, Somalia, on May 15, 2022. The Somalian parliament on Sunday chose Hassan Sheikh Mohamud as the country's new president in a third-round ru - Europa Press/Contacto/Hassan Bashi - Archivo

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La crisis política que se cernía desde hace meses sobre Somalia ha terminado de estallar este pasado viernes con el colapso de las conversaciones entre Gobierno y oposición, y la decisión del presidente del país, Hasan Sheij Mohamud, de ampliar hasta el 15 de mayo de 2027 un mandato que, según sus críticos, expiró hace 24 horas.

Los acontecimientos se precipitaron a última hora de ayer, cuando la principal coalición opositora del país, la Alianza para el Futuro de Somalia, anunció el fracaso de las negociaciones de última hora con el Gobierno y la comunidad internacional para intentar resolver la situación.

En un comunicado, la alianza opositora denuncia el fracaso de las negociaciones "debido a la negativa" de Mohamud, a quien identifican ya como un "expresidente" y de su administración "a alcanzar un acuerdo político basado en un proceso de transición inclusivo, el consenso nacional y la responsabilidad compartida para superar el vacío constitucional resultante del fin del mandato presidencial el 15 de mayo de 2026".

Todos los esfuerzos para convocar elecciones para esaa fecha han fracasado prácticamente antes de empezar por una multitud de motivos. Hay estado separatistas como Puntlandia o Jubalandia que han roto el diálogo con el Gobierno porque se oponen a las enmiendas constitucionales impulsadas por el presidente para fomentar las elecciones directas en un país que estructuralmente, esgrime la oposición, no está preparado para ello.

Además, existe la constante amenaza de la violencia de grupos armados como Al Shabaab o Estado Islámico. Otro estado separatista como es Somalilandia ha sido reconocido recientemente por Israel en una decisión sin precedentes.

Todos estos factores, sumados, han colocado al país al borde de la fragmentación mientras el presidente ha terminado por aferrarse a su argumento de que revisión constitucional bajo la que ahora funciona el país estipula un nuevo límite de mandato de cinco años que, en teoría, le capacitaría para seguir gobernando de manera legítima más allá de mediados de este mes.

"Mi mandato y el del Parlamento son de cinco años. Esperemos hasta el 15 de mayo de 2027. La Constitución está en vigor y la elección será de una persona, un voto", proclamó Mohamud este pasado martes en un foro público, en declaraciones recogidas por 'The Daily Somalia'.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Información somalí anunciaba el comienzo de una nueva era democrática marcada por la consolidación de las elecciones directas como el formato electoral a seguir en todo el país. "El país ha entrado en la era de la transición hacia un sistema democrático libre de corrupción y basado en el principio de un voto por persona", ha explicado el Ministerio tras constatar el fracaso de unas conversaciones con una oposicion "cuyos puntos de vista que contradicen el derecho fundamental del ciudadano a votar y ser elegido".

"Por lo tanto, el Gobierno Federal de Somalia comunica al pueblo somalí que el país celebrará elecciones unipersonales libres, justas, transparentes y de conformidad con la Constitución, las leyes del país y el programa político prometido por el Gobierno" antes de volver a tender la mano a la oposición para que regresen a las conversaciones: "Las consultas siguen abiertas", remacha el comunicado del Ministerio, publicado en redes sociales.

Líderes opositores tan destacados como el ex primer ministro somalí Hasan Sheij Mohamud han condenado sin paliativos la decisión del mandatario. "No podemos aceptar a quién se le ha subido la política a la cabeza. Nosotros no portamos armas, portamos la ley, y me resulta incomprensible", ha añadido, "cómo alguien no puede entender que su hora ha llegado".

El presidente de Puntlandia, Said Abdullahi Mohamed Deni, ha anunciado la ruptura de "todos los vínculos" que todavía quedaban por romper entre su estado y el Gobierno federal somalí. "Yo ya no pierdo nada por llamar 'embustero' a este presidente (porque) está destruyendo a este país", ha manifestado en una posterior serie de comparecencias de los líderes de la alianza opositora en Mogadiscio.

Por último, el expresidente somalí Mohamed Abdullahi, también conocido como 'Farmaajo', ha declarado su alarma por la situación generada por su sucesor, ahora mismo al frente de un "gobierno 'de facto' que carece de la potestad para tomar decisiones trascendentales que afecten al futuro del país".

El expresidente ha considerado "fundamental" la firma de un acuerdo político "que conduzca a la celebración de elecciones consensuadas" y pedido finalmente al Ejército que "se abstenga por completo de injerencia en los asuntos políticos y de utilizarlos para manipular y reprimir al pueblo".

"En este difícil periodo que atraviesa el país, las fuerzas armadas deben fortalecer el cumplimiento de sus deberes constitucionales de defensa nacional, garantía de la seguridad y preservación de la unidad y la soberanía del país", ha concluido.

LA ONU LAMENTA EL COLAPSO DE LAS NEGOCIACIONES Y LLAMA A LA CALMA

La misión de Naciones Unidas en el país, la UNTMIS, ha expresado su pesar ante el fracaso de un diálogo que ha concluido "sin resolver las principales controversias" que afectan al país, aunque "toma nota del compromiso manifestado por las partes de continuar el diálogo y de encontrar una vía constructiva para avanzar".

La misión de la ONU "toma nota" de este "periodo de transición" pero espera que el Gobierno somalí "considere prioritaria la participación de todas las partes interesadas para lograr un consenso en torno a un modelo electoral práctico y unificador".

Además, la UNTMIS pide a los somalíes que hagan un ejercicio de unidad para "abordar la grave crisis humanitaria que atraviesa el país y la persistente amenaza del terrorismo" antes de llamar a la "moderación" y "reiterar su disposición a colaborar con otros socios internacionales para apoyar los esfuerzos por superar las divisiones entre los líderes políticos de Somalia".

Cabe recordar que al menos seis millones de personas, según la ONU, se pasan días sin comida suficiente, y dos millones de ellas son niños pequeños en alto riesgo de enfermedad o muerte. Casi una de cada tres personas en Somalia sufre inseguridad alimentaria crítica, según la última evaluación de expertos respaldada por la ONU de la Plataforma de Clasificación de la Seguridad Alimentaria Integrada (IPC).