Regiones de Somalia consideran "nula" la rescisión de los acuerdos de seguridad con Emiratos

Archivo - El presidente de la región semiautónoma de Puntlandia, Said Abdullahi Deni - OFICINA PRESIDENCIAL DE LA REGIÓN DE PUNTLANDIA

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de las regiones somalíes de Puntlandia, Somalilandia y Jubalandia han rechazado este martes la decisión del Gobierno de Somalia de rescindir los acuerdos de cooperación firmados con Emiratos Árabes Unidos en materia de seguridad y defensa, alegando que la medida es "nula" y carece de "valor legal".

El Gobierno del estado separatista de Puntlandia ha afirmado que la decisión adoptada por Mogadiscio "es contraria a las leyes" de la región semiautónoma, por lo que "no afectará a la cooperación actual entre el Gobierno de Puntlandia y Emiratos Árabes Unidos".

"Es evidente que el Gobierno Federal de Somalia, cuyo mandato está a punto de concluir, insiste en dividir a la nación y está decidido a sembrar la discordia entre el pueblo somalí, ya desgarrado por la inestabilidad política constante y la inseguridad generalizada", ha señalado en un comunicado en Facebook.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de la región separatista de Somalilandia ha precisado en un comunicado difundido en redes sociales que la ciudad de Berbera "es parte integral de la República de Somalilandia", por lo que Somalia "no posee ninguna jurisdicción o autoridad administrativa" sobre ella.

"Somalia no tiene legitimidad para suspender, modificar ni influir en estos acuerdos de ninguna manera. Cualquier intento de este tipo carece de validez legal y contradice los hechos y principios establecidos por el Derecho Internacional", ha señalado.

De igual forma, las autoridades de Jubalandia --estado somalí que rompió relaciones con el Gobierno federal en noviembre de 2024-- han indicado en un comunicado que "todos los acuerdos de desarrollo y seguridad" seguirán en vigor, ya que solo el estado "tiene derecho a modificarlos o rescindirlos", según la legislación del territorio.

"El Gobierno federal, que ha fracasado en su responsabilidad de mantener unido al país y al pueblo somalí, considera estas cuestiones como un intento de evadir sus incumplidas responsabilidades", ha aseverado en un comunicado publicado en redes sociales.

SOMALIA: "HEMOS BUSCADO FORTALECER LA COOPERACIÓN DE BUENA FE"

Más tarde, el presidente de Somalia, Hasan Sheij Mohamud, ha señalado en un comunicado que el país "ha mantenido históricamente relaciones constructivas con el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos" y que han buscado "fortalecer" dicha cooperación de buena fe".

"Lamentablemente, Emiratos Árabes Unidos no han tratado a Somalia como corresponde a un Estado independiente y soberano", ha indicado el presidente en un comunicado, agregando que pese a ello desde Mogadiscio "no se apresuraron a emitir juicios" de valor al respecto e instaron a sus autoridades "a través de múltiples canales" a poner fin a su enfoque "inconsistente".

Este enfoque incluye acciones "llevadas a cabo sin el conocimiento del Gobierno Federal de Somalia" y que "violan la dignidad, la soberanía y la condición de Estado" de Somalia. "Tras una extensa deliberación y una cuidadosa evaluación, adoptamos las decisiones anunciadas ayer por el gabinete", ha expresado.

El presidente somalí ha reiterado que la decisión tenía como objetivo "proteger el interés nacional, la soberanía y la unidad territorial de Somalia". "Ha quedado claro que la continuación de estos acuerdos y marcos de cooperación representaba riesgos para nuestro sentido de la nación", ha zanjado.

La decisión afecta a infraestructuras aeroportuarias y marítimas clave en la ciudad de Bosaso (Puntlandia), así como en Berbera (Somalilandia) y Kismayo (Jubalandia), donde Emiratos ha desplegado contingentes militares y ha realizado importantes inversiones.

La medida de Somalia de rescindir estos acuerdos se produjo después de que prohibiese entrar en el espacio aéreo somalí a aeronaves militares y de carga propiedad o arrendadas por Emiratos ante el supuesto traslado al país del Golfo del destituido líder del Consejo de Transición del Sur (CTS), Aidrus al Zubaidi, a través de territorio somalí, sin el conocimiento previo de las autoridades.

La coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen detalló que el exdirigente secesionista "y otras personas huyeron en plena noche a bordo del buque 'Bamedhaf', que zarpó del puerto de Adén con destino a la provincia de Somalilandia", concretamente al puerto de Berbera.

El reconocimiento de Israel --aliado de Emiratos Árabes Unidos-- a la región semiautónoma de Somalilandia, situada en el norte del país, ha aumentado las fricciones entre Abu Dabi y Mogadiscio, una medida duramente criticada por Somalia y la inmensa mayoría de la comunidad internacional.