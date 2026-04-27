Somalia.- AMP.- Secuestrado un carguero frente a la costa de Somalia

La embarcación ha sido secuestrada frente a las costas de Somalia - EUROPA PRESS
MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de personas armadas no identificadas han secuestrado un buque de carga frente a las costas de Somalia, según han denunciado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) y una empresa de seguridad británica, sin que por ahora haya reclamación de la autoría del incidente.
El UKMTO, dependiente de la Armada británica, ha indicado que un buque de carga ha sido secuestrado a unas seis millas náuticas (alrededor de once kilómetros) al noreste de la ciudad costera de Garacad, en Somalia, antes de afirmar que ha recibido un aviso de que "personas no autorizadas" han "tomado el control de un buque de carga, que ha sido desviado hacia aguas territoriales (del país africano)".
Asimismo, Ambrey ha indicado que el buque, con bandera de San Cristóbal y Nieves, ha sido abordado por supuestos "piratas". "Los individuos estaban ya a bordo cuando fueron detectados por primera vez. Todos los miembros de la tripulación fueron trasladados al puente, excepto dos mecánicos que permanecieron en la sala de máquinas", ha afirmado.
"El incidente ha sido notificado a la Fuerza de Policía Marítima de Puntlandia", ha recalcado en un aviso, antes de afirmar que el buque cubría la ruta desde Suez, en Egipto, y Mombasa, en Kenia, en el momento del abordaje, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas.
Este incidente se produce después de que el sábado un petrolero fuera secuestrado a unas 45 millas náuticas (unos 83 kilómetros) al noreste de la ciudad de Mareeyo, también en Somalia.
A ello se suma que días antes el UKMTO registró un "incidente sospechoso" a unas 83 millas náuticas (unos 133,5 kilómetros) al sureste de Eyl, también en Somalia. Entonces, el patrón del mercante informó que individuos armados se aproximaron al buque en dos embarcaciones, de manera que cuando estuvieron a unos 600 metros se realizaron disparos de advertencia y desde la misma se devolvió el fuego, alejándose más tarde.