El Gobierno de Somalia ha aprobado este lunes rescindir todos los acuerdos firmados con Emiratos Árabes Unidos en materia de seguridad y defensa, una decisión que incluye también el pacto que permitió la presencia de tropas militares emiratíes en las regiones separatistas de Somalilandia y Puntlandia.

La oficina del primer ministro somalí, Hamza Abdi Barre, ha anunciado en redes sociales que la medida ha sido adoptada durante una reunión de su gabinete a fin de "salvaguardar la unidad de la nación, la integridad territorial y el orden constitucional".

Esto se produce días después de Somalia prohibiese entrar en el espacio aéreo somalí a aeronaves militares y de carga propiedad o arrendadas por Emiratos Árabes Unidos ante el supuesto traslado al país del Golfo del destituido líder del Consejo de Transición del Sur (CTS), Aidrus al Zubaidi, a través de territorio somalí, sin el conocimiento previo de las autoridades.

La coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen detalló que el exdirigente secesionista "y otras personas huyeron en plena noche a bordo del buque 'Bamedhaf', que zarpó del puerto de Adén con destino a la provincia de Somalilandia", concretamente al puerto de Berbera.

La Agencia de Inmigración y Ciudadanía (ACI) somalí anunció el pasado jueves una investigación al respecto, alegando que facilitar la huida de fugitivos o llevar a cabo cualquier operación "unilateral" en su territorio sin la autorización pertinente es "inaceptable".

"El Gobierno Federal de Somalia señala que dicha conducta también constituiría una violación de los acuerdos bilaterales aplicables y de los principios pertinentes del Derecho Internacional que rigen la circulación legal de personas", resaltó en un comunicado.

SOMALILANDIA: MEDIDA "JURÍDICAMENTE NULA"

El Gobierno de Somalilandia ha "tomado nota" de la "declaración emitida por el supuesto 'Gobierno' de Somalia, en la que se atribuye autoridad sobre los acuerdos relativos a Berbera", rechazando "categóricamente esta afirmación" y aclarando que este territorio "forma parte integral del territorio soberano de Somalilandia, sobre el cual Somalia no tiene jurisdicción legal, autoridad administrativa ni control efectivo".

A través de su Ministerio de Exteriores, ha sostenido que "Somalia no es parte ni garante de ningún acuerdo celebrado por Somalilandia", por lo que Mogadiscio "carece de legitimidad para suspender, modificar o afectar de cualquier otra forma dichos acuerdos". "Cualquier intento de hacerlo es nulo e incompatible con los hechos y principios establecidos del Derecho Internacional", ha asegurado.

"Todos los acuerdos entre Somalilandia y Emiratos Árabes Unidos son lícitos, válidos y plenamente vinculantes. Estos acuerdos fueron suscritos por las autoridades constitucionales competentes de Somalilandia para promover el desarrollo, el comercio, la infraestructura y la estabilidad regional, y no se ven afectados por declaraciones políticas externas", reza un comunicado.

Por último, ha expresado su agradecimiento a las autoridades emiratíes "por su larga colaboración y sus constructivas contribuciones a la paz, la estabilidad y el desarrollo económico de Somalilandia y del Cuerno de África en general". "Somalilandia sigue siendo un socio responsable y fiable, comprometido con la cooperación basada en el respeto mutuo, la no injerencia y el Derecho Internacional", ha concluido.

El reconocimiento de Israel --aliado de Emiratos Árabes Unidos-- a la región semiautónoma de Somalilandia, situada en el norte, ha aumentado las fricciones entre Abu Dabi y Mogadiscio. El país del Golfo tiene un importante contingente militar en el aeropuerto de Bosaso (estado de Puntlandia), mientras que también ha realizado importantes inversiones en el puerto de Berbera (Somalilandia).

Una investigación del medio Middle East Eye reveló que Emiratos Árabes Unidos ha utilizado las infraestructuras de Bosaso como ruta de suministro para apoyar a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de Sudán, si bien Abu Dabi lo ha negado.