Somalia.- AMP.- La UA, países árabes y musulmanes condenan el nombramiento del embajador israelí en Somalilandia

Archivo - April 6, 2017 - People in several villages in different areas in Somaliland have been affected by severe malnutrition and lack of water as a result of drought. Some NGOs based in Somaliland have been involved in distributing food and water to th - Europa Press/Contacto/Medyan Dairieh - Archivo

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de una decena de países árabes y musulmanes, con Arabia Saudí, Egipto, Pakistán o Turquía a la cabeza, así como también la Unión Africana, han declarado su repulsa al nuevo nombramiento de un embajador israelí para Somalilandia en un avance diplomático más tras el reconocimiento de independencia que Israel otorgó el año pasado al estado separatista somalí.

Con su decisión de diciembre, Israel se convirtió en el primer Estado miembro de Naciones Unidas que validó la autoproclamación de independencia de Somalilandia de 1991. El estado somalí, aunque mantiene ciertos contactos diplomáticos con varios países del mundo, no gozaba de ningún tipo de reconocimiento en la ONU hasta entonces.

El reconocimiento israelí tenía un enorme componente geoestratégico, como recordaron en su momento, porque la costa y el territorio de Somalilandia se encuentran a unos 300 a 500 kilómetros de las posiciones de uno de los grandes enemigos regionales de Israel, la insurgencia hutí de Yemen.

Tras conocer la designación del diplomático, Arabia Saudí, Egipto, Sudán, Libia, Bangladesh, Argelia, Palestina, Turquía, Indonesia, Pakistán, Kuwait y la propia Somalia declararon que se trata de "una flagrante violación de la soberanía, la unidad y la integridad territorial de la República Federal de Somalia".

"Los inistros reafirman su rechazo inequívoco a toda medida unilateral que menoscabe la unidad de los Estados o vulnere su soberanía" y "subrayan su firme e inquebrantable apoyo a la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia, así como a sus legítimas instituciones estatales, únicas representantes de la voluntad del pueblo somalí".

"Los ministros subrayan además que tales acciones constituyen una flagrante violación de los principios del derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas y el Acta Constitutiva de la Unión Africana, y sientan un precedente peligroso que corre el riesgo de socavar la estabilidad en el Cuerno de África, lo que repercute negativamente en la paz y la seguridad regionales en su conjunto", han concluido.

La Unión Africana se ha sumado poco después a la condena, en la que "expresa su profunda preocupación" por la vulneración que representa hacia las "inquebrantables soberanía, unidad y la integridad territorial de Somalia". La UA recuerda que no reconoce a Somalilandia como estado independiente y "subraya que cualquier reconocimiento unilateral de Somalilandia es nulo y sin efecto" antes de avisar que "tales acciones corren el riesgo de socavar la estabilidad regional".

SOMALILANDIA PIDE "REALISMO" Y UN "ENFOQUE PRÁCTICO DE LOS HECHOS"

En respuesta, el Gobierno de Somalilandia ha pedido a todas las partes que hagan un ejercicio de "realismo" y acepten de una vez que está actuando como un "Estado soberano" al amparo del derecho a la autodeterminación que no vulnera a ningún otro país.

"Por el contrario, durante tres décadas, Somalilandia ha ofrecido un modelo constante de mantenimiento de la paz, establecimiento de las bases de la gobernanza democrática y fomento de una colaboración responsable, lo que ha contribuido significativamente a mejorar la seguridad y la estabilidad de la región del Cuerno de África", ha contestado.

Por consiguiente, Somalilandia "insta a la comunidad internacional a adoptar un enfoque realista" porque "seguir negando esta realidad no alterará los hechos sobre el terreno ni contribuirá a la estabilidad regional".