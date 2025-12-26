La Liga Árabe y la Unión Africana condenan el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel

El presidente de la región separatista somalí, Abdirahman Mohamed Abdulahi, habla con el primer ministro israelí, Benjamin Netsnyahu - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

Resalta que podría "socavar la estabilidad regional"

La Autoridad Palestina expresa su "total rechazo" a cualquier intento de Israel de "desplazar forzosamente" al pueblo palestino

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Liga Árabe y la Unión Africana han condenado este viernes el reconocimiento por parte del Gobierno de Israel del estado separatista somalí de Somalilandia, alegando que es una medida "provocadora e inaceptable" que podría "socavar la estabilidad regional" y que "corre el riesgo de sentar un precedente peligroso".

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit, ha resaltado que se trata de una medida "provocadora e inaceptable", que representa una "clara violación de las normas del Derecho Internacional" y "una flagrante violación del principio de unidad y soberanía de los Estados, que constituye un pilar fundamental de la Carta de Naciones Unidas y de las relaciones internacionales".

"Esta medida, adoptada por una potencia ocupante que comete a diario graves violaciones contra el pueblo palestino y los vecinos de los territorios palestinos, haciendo caso omiso de las resoluciones que cuentan con legitimidad internacional, equivale a un ataque israelí a la soberanía de un Estado árabe y africano", ha dicho en un comunicado publicado en redes sociales.

En este sentido, el secretario general de la Liga Árabe ha advertido que la decisión supone "un intento de cooperar con terceros para socavar la estabilidad regional" en "total desprecio" por las normas que rigen el Derecho Internacional.

Por otro lado, el portavoz del secretario general, Gamal Roshdy, ha recordado que la región de Somalilandia es "parte integral de la República Federal de Somalia", un país soberano y reconocido a nivel internacional, por lo que "cualquier intento de imponer un reconocimiento unilateral constituye una injerencia inaceptable en los asuntos internos" de dicha nación.

Por su parte, el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmud ali Yusuf, ha indicado en un comunicado que "cualquier intento de socavar la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia es contrario a los principios fundamentales" de la UA y "corre el riesgo de sentar un precedente peligroso con consecuencias a largo plazo para la paz y la estabilidad en todo el continente".

Así, ha rechazado "firmemente toda iniciativa o medida encaminada a reconocer a Somalilandia como entidad independiente, recordando que Somalilandia sigue siendo parte" de Somalia y reafirmando la posición de la UA sobre el respeto a "la intangibilidad de las fronteras".

"Reitera el compromiso inquebrantable de la Unión Africana con la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia, así como su pleno apoyo a los esfuerzos de las autoridades somalíes por consolidar la paz, fortalecer las instituciones del Estado, e impulsar la gobernanza inclusiva.

El Gobierno israelí ya había reconocido por vez primera la independencia de Somalilandia, pero en un contexto muy diferente al de la actualidad: fue en 1960, durante los cinco días de existencia del llamado Estado de Somalilandia. El estado separatista actual declaró su independencia en 1991 y, aunque mantiene ciertos contactos diplomáticos con varios países del mundo, ningún país miembro de la ONU reconocía su existencia como estado, hasta ahora.

Somalia ha denunciado sin paliativos el reconocimiento de Israel en un comunicado conjunto con Egipto, Turquía, y Yibuti en el que han expresado abiertamente su temor de que este acuerdo con Somalilandia está directamente vinculado a la guerra de Gaza y que el estado separatista somalí pueda convertirse en el lugar de destino de un desplazamiento forzado e ilegal del pueblo palestino.

"Las partes enfatizan el rechazo categórico a cualquier plan para desplazar al pueblo palestino fuera de su territorio, que la gran mayoría de los países del mundo rechazan de forma, fondo y categóricamente", han apostillado.

RECHAZO DE LA AUTORIDAD PALESTINA

Más tarde, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina ha expresado en un comunicado su "total rechazo" a cualquier intento de Israel de "desplazar forzosamente" al pueblo palestino con el pretexto de reconocer a Somalilandia y ha reafirmado su "absoluto apoyo a la unidad, soberanía e independencia política de Somalia".

"Este reconocimiento forma parte de los intentos de Israel, como potencia colonial, de socavar la paz y la seguridad internacionales, especialmente la seguridad regional y árabe", ha indicado la cartera, agregando que Israel "insiste en amenazar la región", así como "mantenerla en un estado de inestabilidad" en clara violación del Derecho Internacional".

En este sentido, ha rechazado "el reconocimiento por parte de Israel como potencia ocupante ilegal de la región de Somalilandia, así como a cualquier medida que apoye o legitime la secesión, o que atente contra la soberanía y la unidad de Somalia y menoscabe su estabilidad".