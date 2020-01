Somalia.- Detenido en Somalia un conocido cantante por su pertenencia al grupo yihadista Al Shabaab

Publicado 22/01/2020 21:02:14 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Somalia han anunciado este miércoles la detención de un conocido cantante del país por sus lazos con el grupo yihadista Al Shabaab, al que habría ayudado a recaudar dinero y en tareas de Inteligencia.

La Agencia Nacional de Seguridad e Inteligencia de Somalia (NISA) ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter que el cantante, Abshir Garane Ahmed, "trabaja para el ala de Tesoro y Finanzas del grupo terrorista Al Shabaab".

Asimismo, ha publicado un vídeo en el que el artista confiesa ser parte del grupo. "Confieso que era miembro de Al Shabaab. Me uní al grupo en 2013 y mi responsabilidad era gestionar las finanzas en Mogadiscio", dice.

Ahmed es miembro del grupo Benadir Band, que recibe financiación de la Alcaldía de Mogadiscio, según ha recogido la emisora somalí Radio Shabelle. El cantante sigue bajo custodia de la NISA, que sigue llevando a cabo los interrogatorios.

La detención ha tenido lugar un día después de que Zubair al Muhayir, miembro del Consejo de la Shura de Al Shabaab, confirmara que había desertado y que se encuentra en la capital, acogiéndose a un programa de amnistía.

"He desertado porque Al Shabaab está mintiendo a los musulmanes y al mundo", dijo, en declaraciones concedidas a la emisora estadounidense Voice of America. "Dicen que aplican la 'sharia', lo que no es cierto porque sé de incidentes en los que fueron contra la 'sharia'", agregó.

Así, indicó que el grupo usa la ley islámica "para traicionar, engañar y mentir a la gente". "La realidad de sus acciones es totalmente contraria a su 'sharia'. Matan a personas inocentes y mienten a la gente", recalcó.

Al Muhayir, originario de Costa de Marfil, viajó a Somalia desde Londres en 2006 para unirse a las filas del grupo, entre las que ascendió hasta convertirse en uno de los miembros del Consejo de la Shura.

Somalia hace frente a un aumento del número de ataques por parte de la milicia islamista Al Shabaab --vinculada a la organización terrorista Al Qaeda--, tanto en la capital como en otras zonas del sur del país.