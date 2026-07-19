Archivo - October 2, 2012 - Kismayo, Somalia - Somalian soldiers and members of the Ras Kimboni militia fly the Somali national flag from the former control tower of the Kismayo Airport while they celebrate its capture from the Al-Qaeda-affiliated extremi - Europa Press/Contacto/Stuart Price - Archivo

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 25 integrantes de la organización yihadista Al Shabaab, extensión de Al Qaeda en Somalia, han muerto como consecuencia de un ataque aéreo en la región de Hiraan, en el centro del país.

El bombardeo, relata el Ejército somalí, ocurrió el viernes por la noche en zona de Suullaay, a 17 kilómetros al sur de Teedaan. Otros 18 yihadistas resultaron heridos y otros cuatro se rindieron al Ejército somalí.

El bombardeo tuvo lugar con la colaboración de socios internacionales de Somalia como Kenia y Estados Unidos.