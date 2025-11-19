Somalia.- Las fuerza de seguridad rescatan a cerca de 30 civiles secuestrados por Al Shabaab en Somalia

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Somalia han rescatado a cerca de 30 civiles secuestrados por Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, en una operación lanzada contra el grupo en la localidad de Afgooye, situada en Bajo Shabelle y a unos 30 kilómetros de la capital, Mogadiscio.

La operación se ha saldado además con la muerte de tres presuntos integrantes de Al Shabaab y la destrucción de un centro de detención usado por el grupo en la zona, en el marco de las operaciones para intentar garantizar la seguridad de la población, según ha recogido la agencia estatal somalí de noticias, SONNA.

El grupo ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han incrementado su ofensiva contra Al Shabaab con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.