Archivo - October 2, 2012 - Kismayo, Somalia - Somalian soldiers and members of the Ras Kimboni militia fly the Somali national flag from the former control tower of the Kismayo Airport while they celebrate its capture from the Al-Qaeda-affiliated extremi - Europa Press/Contacto/Stuart Price - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de un supuesto alto cargo del grupo terrorista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, en una operación lanzada "en colaboración con socios internacionales" en la región de Bajo Shabelle, situada al sur de la capital, Mogadiscio.

La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, por sus siglas en inglés), ha indicado en un comunicado en redes sociales que el sospechoso "sobrevivió previamente a tres operaciones planificadas para eliminarle".

El organismo no ha desvelado por ahora el nombre del fallecido, si bien el hecho de que confirme que ya había sido objetivo de varias operaciones de las fuerzas de seguridad apunta a que figuraría entre uno de los buscados por el Gobierno por sus actividades en el seno de Al Shabaab.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, lo que ha llevado a las autoridades de Somalia a reforzar sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, además de socios internacionales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud.