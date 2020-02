Somalia.- Somalia dice que Al Shabaab expulsó a dos comandantes por pedir el fin de los ataques a civiles en Mogadiscio

Publicado 04/02/2020 21:42:15 CET

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del grupo yihadista somalí Al Shabaab, Ahmed Diriye, ha expulsado a dos importantes comandantes del Consejo Ejecutivo del grupo debido a sus diferencias sobre los ataques ejecutados contra la capital, Mogadiscio, según han afirmado los servicios de Inteligencia del país africano.

La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) ha señalado en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter que Mahad Karate y Bashir Qorgab han sido expulsados tras recomendar a Diriye que suspenda los ataques contra civiles en Mogadiscio.

El Consejo Ejecutivo del grupo, conocido como Tanfid, es el órgano responsable de la toma de decisiones, incluidas las relativas a dónde y cuándo perpetrar ataques, según ha recogido el portal somalí de noticias Garowe Online.

La decisión ha llegado dos semanas después de que Zubair al Muhayir, miembro del Consejo de la Shura de Al Shabaab, confirmara que había desertado y que se encontraba en la capital, donde habría pasado a colaborar con el Gobierno del país africano.

"He desertado porque Al Shabaab está mintiendo a los musulmanes y al mundo", dijo, en declaraciones concedidas a la emisora estadounidense Voice of America. "Dicen que aplican la 'sharia', lo que no es cierto porque sé de incidentes en los que fueron contra la 'sharia'", agregó.

Así, indicó que el grupo usa la ley islámica "para traicionar, engañar y mentir a la gente". "La realidad de sus acciones es totalmente contraria a su 'sharia'. Matan a personas inocentes y mienten a la gente", recalcó.

Somalia hace frente a un aumento del número de ataques por parte de la milicia islamista Al Shabaab --vinculada a la organización terrorista Al Qaeda--, tanto en la capital como en otras zonas del sur del país.

Ante ello, Estados Unidos ha incrementado sus bombardeos contra el grupo, el último de los cuales ha sido ejecutado este mismo martes en los alrededores de Bir Xaani (sur), que se ha saldado con la muerte de un sospechoso.

El Ejército estadounidense llevó a cabo además el domingo otro ataque aéreo en los alrededores de la localidad de Jilib, situada en el sur del país. El ataque se saldó con la muerte de un presunto yihadista.

Gregory Hadfield, subdirector de Inteligencia del Mando África de Estados Unidos (AFRICOM), ha manifestado este mismo martes que las fuerzas estadounidenses "continuarán limitando la capacidad de Al Shabaab para controlar el territorio tomado al gobierno legítimo de Somalia y usarlo como un espacio seguro para planificar ataques terroristas".

"Las operaciones para alterar (las actividades de) Al Shabaab son necesarias para negarle la capacidad de expandir el terrorismo fuera de Somalia, como vimos recientemente en Kenia", ha dicho, en referencia al ataque ejecutado en xxx.

Hadfield ha indicado que estos últimos bombardeos han destruido además dos instalaciones usadas por el grupo yihadista "para organizar y planificar violentas acciones terroristas contra ciudadanos somalíes inocentes".