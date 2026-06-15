Somalia.- Somalia mata a unos 15 presuntos miembros de Al Shabaab en una operación al sur de Mogadiscio

Archivo - April 12, 2017 - Mogadishu, Somalia - Soldiers in the Somali Defence forces parade during a ceremony to mark the 57th Anniversary of the Somali National Army held April 12, 2017 in Mogadishu, Somalia. - Europa Press/Contacto/Ilyas Ahmed - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Somalia ha anunciado la muerte de alrededor de 15 supuestos miembros de Al Shabaab, vinculado al Al Qaeda, durante una "operación precisa" de las fuerzas especiales Danab contra el grupo terrorista al sur de la capital del país, Mogadiscio.

El Ministerio de Defensa somalí ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que la operación, lanzada en el distrito de Kurtunuaarey, se ha saldado con la muerte de catorce sospechosos y la destrucción de armas, explosivos y "otro equipamiento" usado por Al Shabaab.

"Esta operación forma parte de los esfuerzos de las Fuerzas Armadas somalíes para eliminar a los extremistas, conocidos por reprimir a los civiles, saquear propiedades y perpetrar actos de violencia en el país", ha dicho, antes de prometer que estas labores continuarán "para reforzar la seguridad, la estabilidad y la paz" en el país africano.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, lo que ha llevado a las autoridades de Somalia a reforzar sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, además de socios internacionales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud.