Estas son las portadas de los periódicos del domingo 4 de abril de 2021

EL PAÍS: "España acelera la vacunación masiva para frenar la cuarta ola"; "Momias reales desfilan por la alfombra roja en El Cairo"; "Carolina Marín y el poder del 'big data' en el deporte"; "Cataluña, el bloqueo interminable"; "No hi ha Govern, ni Parlament, ni programa"; "La movilidad de Madrid y Barcelona cae menos que en la Unión Europea"; "El exitoso y multimillonario plan de inmunización de Estados Unidos"; "Madrid vista por un foráneo: emoción, cañas y culpa"; "La OMS, una institución bajo la lupa por su gestión de la crisis"; "La Real se lleva la copa de penalti"; "Yolanda Díaz abre la puerta a otro Podemos y a otro Gobierno"; "Pablo Iglesias, semana uno"; "Empleados de consultoras y bancos de inversión denuncian jornadas extenuantes: "Tienes que hacer malabares con tu vida""; "18.000 menores migrantes desbordan el río Bravo".

EL MUNDO: "Covid, año dos: El virus se rearma con nuevas y peligrosas variantes"; "Ayuso concentra el voto útil y se dispara camino de una gran mayoría"; "Arcadi Espada: "Ni los jueces ni Ana Pastor ni Juan José Millas escucharon a Ismael Álvarez porque era el único modo de declararlo culpable"; "Impulso a la vacunación en Madrid"; "Moncloa intenta minimizar el lastre de Marlaska en campaña sin que haya dimisiones"; "El PP denuncia a Podemos por sus anuncios electorales"; "Las ciudades comarcales sufren otra despoblación"; "Desencanto político, paro, miedo... ¿El 15-M volverá a Sol?"; "El genio de la informática que plantó a Bill Gates es el nuevo mecenas del deporte español"; "Revolución roja en Lepe con sabor a 'berries' (y no es un chiste)"; "El Bernabéu coge velocidad para inaugurarse en otoño de 2022 y ser el nuevo icono de Madrid"; "Cadena de favores en Vic para salvar a la sanitaria 'okupada'"; "Las cartas de Godoy, el amante bribó de Palacio que pactó con Napoleón para ser rey"; "Las mafias se vuelcan en vender pcr-fake, un negocio lucrativo en tiempos de Covid-19".

ABC: "España pierde peso internacional. Biden sigue sin llamar a Sánchez cuatro meses después"; "Morante: "El metro y medio que exigen en los toros no se respeta ni en el Congreso"".

LA RAZÓN: "Presidenta Ayuso. La Razón acompaña a la candidata del PP a la sesión de fotos para su cartel electoral"; "Me apoyan los jóvenes y la gente que lucha de verdad. Me dicen 'Resiste'"; "Iglesias quiere meterme en la cárcel, siempre va provocando"; "Mi trabajo ha sido más serio que el del PSOE. Me he echado todo a la espalda"; "Quiero que el que trabaja y suda la camiseta se sienta representado".