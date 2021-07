Estas son las portadas de los periódicos del lunes 26 de julio de 2021

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "EEUU y Rusia buscan renovar sus pactos nucleares"; "La tormenta perfecta golpea a los consumidores"; "El Constitucional planea reactivar la sentencia sobre el aborto"; "El Gobierno convoca más de 30.000 plazas de empleo público"; "El suicidio, la amenaza silenciosa tras la pandemia"; "El 'Paisaje de la Luz' de Madrid, patrimonio mundial"; "Jon Rahm da positivo y se pierde los Juegos"; "Simone Biles toma el mando en gimnasia, pero por debajo de su mejor nivel"; "EEUU sufre su primera derrota olímpica en baloncesto en 17 años, ante Francia"; "Elvira Tejada, fiscal contra la ciberdelincuencia: "Hay que retirar de la Red mensajes de odio que hacen daño"".

ABC: "El cambio de ministros no logra frenar la caída de Sánchez"; "El Rey apela a la unidad de España, que "asegura nuestra convivencia"".

LA RAZÓN: "Los votantes del PP apoyan a Casado y quieren abandonar Génova"; "Moncloa presiona a Cataluña para que vuelva a las citas multilaterales"; "La Corona como "continuidad de la nación""; "Olimpiadas: ¿Qué queda del ideal clásico en un mundo globalizado?"; "El Paseo del Prado y El Retiro, patrimonio mundial de la UNESCO"; "El segundo positivo por Covid-19 de Rahm deja al número uno del mundo sin Juegos".

EL MUNDO: "Rudy Fernández debuta hoy ante Japón en sus quintos JJOO: "Los años te aportan intuición y toque""; "Simone Biles toca el suelo: la gimnasta americana acapara los focos pese a su irregular inicio"; "El exnadaddor Michael Phelps es el olímpico más laureado: "Ya solo me tiro a la piscina para relajarme""; "Sánchez es el líder europeo peor valorado entre sus ciudadanos"; "Casado plantea quitar las ayudas del Estado a los inmigrantes de 16 y 17 años"; "Felipe VI reivindica a la Corona ante el apóstol Santiago"; "Sanidad investiga la muerte de un hombre de 26 años vacunado con Janssen"; "El Gobierno dio el 'sí' al rescate de Plus Ultra antes de ver los informes"; "Reproducción asistida 'made in Spain', un paraíso para las francesas".

EL CORREO: "Rahm se pierde los Juegos al dar positivo pese a estar vacunado"; "Oyárzabal rescata a España con un solitario gol ante Australia"; "Francia baja de las nubes al 'dream team' en su debut"; "Una demostración de fuerza"; "Máxima alerta por las agresiones a policías en los botellones de fin de semana en Euskadi"; "Cien mil vascos viven expuestos en cuencas inundables de ríos"; "Violación múltiple a dos chicas en Gijón"; "El Rey en Santiago. Reivindica la Corona para "unir a los pueblos""; "El Paseo del Prado y el Retiro. Elegidos Patrimonio Mundial".