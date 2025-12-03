Sri Lanka.-AMP.- Aumentan a unos 480 los muertos y a 350 los desaparecidos por el paso del ciclón 'Ditwah' en Sri Lanka

Archivo - Imagen de archivo de fuertes lluvias en Sri Lanka. - Pradeep Dambarage/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de las inundaciones registradas durante los últimos días en Sri Lanka por el paso del ciclón 'Ditwah' ha aumentado a cerca de 480, según han confirmado este miércoles las autoridades del país, que han señalado que otras 350 personas siguen desaparecidas.

El Centro de Gestión de Desastres (DMC, por sus siglas en inglés) ha indicado que el distrito de Kandy es el más afectado, con 118 víctimas mortales. Por detrás se encuentran los de Badulla, Nuwara Eliya y Kurunegala, que han sufrido graves daños por las lluvias torrenciales.

El organismo ha subrayado además que las inundaciones dejan ya más de 1,6 millones de damnificados y daños parciales o catastróficos en más de 45.000 viviendas, en el que supone el mayor desastre natural en Sri Lanka desde el terremoto y posterior tsunami de 2004, que causó cerca de 35.000 muertos en la isla.

Además, unas 190.000 personas han tenido que abandonar sus casas y se encuentran desplazadas en refugios --lo que supone un total de unas 51.700 familias--.

El presidente del país, Anura Kumara Dissanayake, reconoció el martes que se trata de uno de los "desastres naturales más desafiantes de la historia del país", tras declarar el domingo el estado de emergencia pública para "garantizar la seguridad, mantener el normal funcionamiento del país y salvaguardar los suministros y servicios necesarios para la vida pública".

Ante esta situación, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la entrega de dos millones de dólares (cerca de 1,71 millones de euros) en ayuda de emergencia para los damnificados en Sri Lanka y ha anunciado que usará las capacidades de transporte aéreo del Departamento de Defensa para apoyar los esfuerzos de respuesta.

Así, ha recalcado en un comunicado que "representantes del Departamento de Estado trabajan de cerca con el Gobierno de Sri Lanka y las organizaciones de ayuda para garantizar que la asistencia se distribuye de forma eficiente y que llega a las comunidades más afectadas por el desastre".

"Estamos comprometidos con la coordinación existente con el Gobierno de Sri Lanka mientras acomete el trabajo crítico de recuperación y reconstrucción tras el ciclón", ha dicho, al tiempo que ha expresado sus "sinceras condolencias" por "la trágica pérdida de vidas y la destrucción" causada por el paso de 'Ditwah'.