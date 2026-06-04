Starmer acusa a Elon Musk de avivar la "división" en torno a la muerte de un joven a manos de un hombre sij

June 3, 2026, London, United Kingdom: UK Prime Minister Keir Starmer departs No.10 Downing Street for Prime Minister's Questions at the House of Commons in London. - Europa Press/Contacto/Phil Lewis

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha acusado al magnate multimillonario Elon Musk, dueño de la red social X, de incitar a la "división" en el marco del polémico caso de un estudiante universitario británico-polaco apuñalado por un hombre de religión sij en Southampton, en el sur de Reino Unido, en diciembre de 2025.

"Debemos reafirmar quiénes somos como país porque Musk, una vez más, ha estado interfiriendo en nuestra política en los últimos días, tratando de avivar la división; esa no es nuestra identidad en Reino Unido", ha señalado en declaraciones a la prensa recogidas por la cadena Sky News.

El primer ministro británico ha afirmado así que en Reino Unido hay "gente razonable y tolerante" que reacciona "con calma" pese a los discursos en las redes sociales y las "imágenes repugnantes" creadas por Grok --la Inteligencia Artificial de la plataforma-- aludiendo a la demanda presentada por la diputada Jess Asato contra la IA de Musk por crear una fotografía falsa suya en bikini.

"Hago un llamamiento a todos los políticos para que vuelvan a escuchar lo que la familia (del estudiante apuñalado Henry Nowak) nos pide, que es que mantengamos la calma y no permitamos que este caso se utilice para avivar la división", ha reiterado el primer ministro.

Musk instó en un mensaje publicado en la red social a "compartir" masivamente el vídeo en el que se muestra al joven Nowak esposado y agonizando en el suelo tras ser apuñalado con un cuchillo shastar --un tipo de arma utilizada en ceremonias sij-- por Vickrum Digwa, quien ha sido condenado a cadena perpetua por el caso.

"Compartan el vídeo con todos sus conocidos, mostrando el trato atroz que recibió Nowak por parte de la Policía en sus últimos momentos y cómo la Policía se doblegó cobardemente ante su asesino", dijo, afirmando que los medios "tradicionales" que escribieron sobre la muerte de George Floyd a manos de un agente en Estados Unidos "guardan silencio absoluto" por el caso de Nowak.

STARMER SE REÚNE CON LA FAMILIA DE NOWAK

Más tarde, el primer ministro británico se ha reunido con la familia de Nowak en Downing Street, donde ha presenciado "su dignidad y fortaleza ante un dolor inimaginable" por la muerte del joven, que ha catalogado de "terrible tragedia".

"Me emocionó conocer más sobre Henry: su bondad, su calidez y su pasión por el fútbol. Se lo agradezco a su familia. Sin duda, tenía un futuro brillante por delante, un futuro que le fue arrebatado cruelmente en circunstancias terribles", ha subrayado en un comunicado difundido por el Gobierno.

En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo hará todo lo que esté a su alcance "para evitar que otras familias sufran una pérdida tan devastadora". "Hay preguntas difíciles que deben responderse sobre la actuación policial en el asesinato de Henry", ha dicho, instando a aprender lecciones y garantizar "que se haga justicia".

Starmer ya señaló en la víspera al líder de Reform UK, el ultraderechista Nigel Farage, por utilizar el caso para azuzar discursos de odio tras los recientes disturbios incentivados por grupos de extrema derecha que se saldaron con once agentes heridos.