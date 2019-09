Stormy Daniels dice estar preparada para testificar ante el Congreso sobre el papel de Trump para comprar su silencio

Publicado 04/09/2019 1:51:58 CET

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz porno Stephanie Clifford, más conocida como Stormy Daniels, ha asegurado este martes estar preparada para testificar ante el Congreso en relación con el papel ejercido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para comprar su silencio para que no revelara detalles sobre su supuesta relación con el ahora dirigente de cara a las elecciones presidenciales de 2016.

"No tengo miedo de estar bajo juramento porque siempre he sido honesta. ¡Sacádlo adelante!", ha manifestado Daniels en su cuenta de Twitter. Las audiencias sobre este asunto podrían tener lugar el próximo mes, según han indicado fuentes cercanas al asunto al diario local 'New York Daily News'.

Las declaraciones de Daniels han tenido lugar después de que varias fuentes confirmaran que la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes planea retomar la investigación donde la dejaron los fiscales federales y profundizar en el supuesto pago de 130.000 dólares ordenado por Trump a cambio de que ésta permaneciera en silencio.

Michael Cohen, antiguo abogado de Trump, fue condenado a tres años de prisión por su papel ejercido en el pago de dinero a mujeres para que ocultaran su supuestas relaciones con el magnate durante la campaña electoral de 2016 y por mentir al Congreso sobre un proyecto para construir una Torre Trump en Rusia.

El letrado --que llegó a decir que "recibiría un disparo" por Trump-- argumentó entonces que su "lealtad ciega" le llevó a encubrir al presidente. El juez ha redujo la posible sentencia de hasta cinco años a la que se exponía.

Cohen, de 52 años, se declaró culpable el pasado agosto de los cargos presentados por fiscales federales en Nueva York de que, justo antes de las elecciones de 2016, pagó a la actriz porno Stormy Daniels 130.000 dólares y ayudó a gestionar el pago de otros 150.000 a la antigua modelo de Playboy Karen McDougal para que ambas mujeres guardaran silencio sobre sus relaciones con Trump. El mandatario niega haber mantenido ninguna relación con ambas.

Los fiscales argumentaron que los pagos violaron las leyes de financiación de campaña. Cohen dijo que los desembolsos fueron ordenados por Trump, implicando al presidente en una posible violación de esta ley.