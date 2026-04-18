El presidente de Sudáfrica pide reformar la "arquitectura financiera" mundial y cerrar brechas

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en la GPM de este sábado en Barcelona - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha pedido aprovechar la oportunidad que ve en el panorama internacional para reformar la "arquitectura financiera" mundial y cerrar las brechas entre el norte y el sur global.

"Nunca ha habido un momento más importante que ahora para un renacimiento progresista", ha afirmado en su intervención este sábado en la segunda jornada del Global Progressive Mobilisation (GPM) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat.

Ramaphosa ha defendido que, en esta etapa de crisis, agresiones y conflictos, hay que aprovechar una oportunidad para la "nueva generación de personas progresistas para desarrollar un mundo más justo e inclusivo".