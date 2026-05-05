Sudán acusa a Etiopía y EAU de estar detrás de un ataque con drones contra el Aeropuerto Internacional de Jartum

Archivo - Imagen de archivo del jefe del Ejército de Sudán y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan - -/Saudi Press Agency/dpa - Archivo

Las autoridades llaman a consultas a su embajador en Adís Abeba y aseguran que se reservan el derecho a responder a estas acciones

Etiopía tilda de "infundadas" las acusaciones y critica las "graves violaciones" a su integridad por parte de actores involucrados en el conflicto

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Sudán ha acusado este martes a Etiopía y a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de estar detrás de un ataque con drones ejecutado el lunes contra el aeropuerto de la capital, Jartum, causando daños materiales a un edificio administrativo adjunto, pero sin causar víctimas mortales, en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Sudán, Asim Auad Abdeluahab, ha reiterado que Jartum cuenta con pruebas sobre el papel de EAU y Etiopía en el ataque contra el aeropuerto de la capital y ha detallado que desde el 1 de marzo se han registrado ataques con drones lanzados desde el aeropuerto de Bahir Dar, en Etiopía, contra zonas de los estados de Nilo Blanco, Nilo Azul, Kordfán Norte y Kordofán Sur.

Abdeluahab ha especificado que uno de estos drones fue derribado el 17 de marzo y ha añadido que los análisis de los datos de vuelo y los contactos con el fabricante permitieron determinar que pertenecía a EAU y operó desde territorio etíope. Además, ha reseñado que entre el 1 y el 4 de mayo se detectó otro dron lanzado desde el aeropuerto de Bahir Dar y penetró hasta Yebel Aulia, desde donde habría atacado el aeropuerto de Jartum antes de ser interceptado.

Así, ha incidido en que las acciones de EAU y Etiopía "suponen una agresión directa contra Sudán", según un comunicado publicado por el Ejército a través de redes sociales. "Las Fuerzas Armadas de Sudán están totalmente preparadas para hacer frente a cualquier amenaza en defensa de la soberanía, la dignidad y la seguridad del país", ha apostillado, sin que por ahora Etiopía o EAU hayan respondido a las acusaciones desde Jartum.

Por su parte, el ministro de Exteriores sudanés, Mohiedin Salim, ha anunciado la llamada a consultas al embajador de Sudán en Etiopía y ha resaltado que las autoridades cuentan con "pruebas concluyentes" de que el ataque fue lanzado desde territorio de Etiopía, "que debería ser un Estado hermano", en una de las acusaciones más firmes presentadas contra Adís Abeba desde el estallido del conflicto, en el que Jartum ha apuntado en varias ocasiones contra el país vecino por su presunto apoyo a las RSF.

Así, ha recalcado que el aeropuerto de la capital es una instalación civil, por lo que cualquier ataque contra el mismo supone "una violación del Derecho Internacional", al tiempo que ha mostrado su preocupación por "ausencia de condenas internacionales" tras el suceso. Salim ha manifestado además que tanto EAU como Etiopía "han elegido el camino equivocado" y ha adelantado que "lamentarán" su respaldo al grupo paramilitar.

El jefe de la diplomacia sudanesa ha hecho hincapié en que, si bien Sudán "extiende su mano de buena voluntad" al pueblo etíope, su Gobierno se ha posicionado en el lado equivocado en la guerra, antes de subrayar que Sudán "está preparado para responder", ya que "tiene derecho legal a determinar la forma y tipo de respuesta", según ha recogido la agencia estatal sudanesa de noticias, SUNA.

"No buscamos iniciar una agresión contra ningún país, pero cualquier agresión contra nosotros tendrá una respuesta", ha señalado, al tiempo que ha adelantado que las autoridades presentarán "pruebas adicionales" al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al que ya han presentado en el pasado documentos para denunciar el respaldo emiratí a las RSF, encabezadas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido popularmente como 'Hemedti'.

ETIOPÍA TILDA DE "INFUNDADAS" LAS ACUSACIONES

Más tarde, el Ministerio de Exteriores de Etiopía ha tildado de "infundadas" las acusaciones, instando a los actores "beligerantes" sudaneses al diálogo y haciendo un llamamiento a una "tregua humanitaria inmediata, seguida de un alto el fuego sostenido y un proceso de diálogo y transición independiente, inclusivo y transparente", que esté liderado por civiles, para "sentar las bases de una paz duradera y el restablecimiento de un gobierno civil".

"Los pueblos de Etiopía y Sudán comparten un vínculo histórico y duradero de amistad. En reconocimiento de los lazos fraternales entre ambas naciones, el Gobierno de Etiopía ha actuado con moderación y se ha abstenido de divulgar las graves violaciones a la integridad territorial y la seguridad nacional de Etiopía cometidas por algunos beligerantes en la guerra civil sudanesa", ha argüido.

Entre dichas violaciones, ha citado "el uso generalizado de mercenarios" del Frente de Liberación Popular de Tigray (FLPT) en el conflicto, así como el apoyo financiero y con armas por parte de las Fuerzas Armadas sudanesas a este grupo, que ha realizado "incursiones a lo largo de la frontera occidental de Etiopía".

"Las actividades de los mercenarios del FLPT en Sudán son de dominio público, y existen pruebas abundantes y creíbles que demuestran que Sudán sirve de base para diversas fuerzas antietíopes. Es evidente que estas acciones hostiles, así como la reciente y anterior serie de acusaciones por parte de funcionarios de las Fuerzas Armadas sudanesas, se llevan a cabo a instancias de patrocinadores externos que buscan promover su vil agenda", ha dicho.

Fotografías publicadas en redes sociales tras los ataques muestran columnas de humo en el aeropuerto de Jartum tras los ataques del lunes, que llevaron a las autoridades a evacuar al personal y a cancelar un vuelo que iba a aterrizar tras despegar de Puerto Sudán, en el este del país tal y como ha recogido el portal sudanés de noticias Sudan Tribune. Asimismo, durante la jornada se registraron ataques con drones contra Jartum Norte y Omdurmán, adyacentes a la capital, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

El Aeropuerto Internacional de Jartum retomó operaciones en octubre de 2025 tras un extenso proceso de reparaciones de los daños sufridos en el marco de la guerra y después de que el Ejército tomara la capital meses antes, tras haber permanecido en manos de las RSF desde los primeros compases del conflicto, lo que provocó que el Gobierno reconocido internacionalmente se desplazara a Puerto Sudán, a orillas del mar Rojo.

La guerra civil estalló el 15 de abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, un proceso ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.