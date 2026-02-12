Aumentan a 21 los muertos por el naufragio de un ferri en el río Nilo en el norte de Sudán

(200813) -- KHARTOUM, Aug. 13, 2020 (Xinhua) -- Photo taken on Aug. 12, 2020 shows a view of the swelling Blue Nile as its water level rises in Khartoum, Sudan. - Europa Press/Contacto/Mohamed Khidir

El balance de muertos a causa del hundimiento de un ferri en el río Nilo a su paso por el norte de Sudán ha ascendido a 21, según han informado las autoridades locales y una organización civil, sin que por el momento se conozcan las causas del suceso.

Las autoridades del estado de Río Nilo han publicado los nombres de los 21 fallecidos, mientras que la organización Red de Doctores de Sudán ha afirmado que la embarcación cubría la ruta entre Taiba al Jauad y Deim al Qarai, al tiempo que ha afirmado que el suceso es "una dolorosa tragedia humanitaria".

La organización ha apuntado que el incidente "revela de nuevo la fragilidad del transporte fluvial en ausencia de los requisitos básicos de seguridad, lo que se suma a la ausencia total de las autoridades locales y los equipos de rescate en los primeros momentos tras el accidente, lo que agravó la magnitud del desastre".

Por ello, ha pedido a las autoridades que "actúen urgentemente a través del envío de equipos de rescate especializado y equipamiento de búsqueda y rescate, así como que adopten medidas inmediatas para garantizar la seguridad en el transporte fluvial y eviten la repetición de estos desastres, que se cobran las vidas de inocentes".