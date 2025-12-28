El Ejército culpa a las RSF de la muerte de dos militares chadianos en un ataque con dron en la frontera

Archivo - TINE, June 28, 2025 -- This photo taken on June 27, 2025 shows the view of a relocation site of Sudanese refugees in the eastern Chadian city of Iridimi. According to the United Nations, one in three Sudanese have been displaced. Of those, 3.8 - Europa Press/Contacto/Wang Guansen - Archivo

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas sudanesas han lamentado el ataque con dron que ha dejado este sábado dos militares muertos y un herido en un campamento ubicado en la frontera entre Chad y Sudán, y ha responsabilizado a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de esta agresión, "como parte de su plan para socavar la estabilidad regional".

"Las Fuerzas Armadas de Sudán han seguido con profunda preocupación el ataque dirigido contra la guarnición de Tiné, en la República de Chad, llevado a cabo por un avión no tripulado perteneciente a la milicia terrorista (Fuerzas) de Apoyo Rápido (Janjaweed), que ha causado la muerte de dos soldados de las Fuerzas Armadas de Chad", ha indicado un portavoz castrense en un comunicado difundido este mismo sábado.

El Ejército ha basado su acusación contra las RSF en la utilización "persistente" de aviones no tripulados por parte de la milicia "para llevar a cabo actos hostiles transfronterizos, en un intento de crear tensiones entre Sudán y los estados vecinos".

En la misma nota, las autoridades sudanesas han subrayado su "plena solidaridad con los hermanos de Chad" y han prometido que sumarán sus fuerzas a las del pueblo chadiano "para hacer frente a todas las amenazas a la seguridad y la estabilidad de la región".

No obstante, asegura el escrito, las Fuerzas Armadas de Sudán tienen la zona de Tiné "bajo su pleno control". "Todas las instituciones civiles y de seguridad del Estado operando allí de forma regular. No se han registrado actividades hostiles desde esta zona hacia los territorios de los países vecinos", han agregado.

En este contexto, las fuerzas del país han recalcado la importancia de "activar los mecanismos de coordinación y cooperación conjunta" entre Sudán y Chad, incluidos fuerzas conjuntas y comités de seguridad fronteriza, "con el fin de garantizar el control de las fronteras y evitar su explotación por parte de la milicia terrorista" RSF.

"Las Fuerzas Armadas de Sudán reafirman su pleno compromiso con los principios de buena vecindad, respeto de la soberanía de los Estados y acción conjunta con los hermanos de Chad y todos los países de la región para lograr la seguridad y la estabilidad", sentencia el comunicado.

Sin embargo, las RSF han rechazado las acusaciones y han apuntado al Ejército sudanés como responsable, esgrimiendo a través de un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las Fuerzas Armadas "intentan incitar la división y azuzar las tensiones en la frontera con el hermano Chad".

En este sentido, han tildado de "engañosas" las informaciones que apuntan a las RSF como responsables del ataque. "Afirmamos que el ataque contra Tiné fue perpetrado por la terrorista Fuerza Aérea de Hermanos Musulmanes --en referencia al Ejército-- y que sus intentos de evadir su responsabilidad serán inútiles", han sostenido.

"La propagación de estas narrativas falsas es una táctica usada por este grupo para crear tensiones regionales y desestabilizar la región", han señalado, al tiempo que han reafirmado su compromiso "con unas relaciones fuertes y duraderas con todos los países vecinos, especialmente Chad".

Estas declaraciones llegan poco después de que el Ejército de Chad haya denunciado que dos de sus militares han muerto y un tercero ha resultado herido por un ataque con dron perpetrado el pasado jueves 25 sobre las 02.00 horas (hora local) en un campamento militar en el área de Tiné, provincia de Uadi Fira, en la frontera con Sudán.

Sin identificar exactamente al culpable, señala a las "partes beligerantes" sudanesas, el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). En términos generales, el Estado Mayor chadiano ha descrito el incidente como una incursión y prometido represalias.

Tiné se encuentra exactamente en la frontera entre Chad y la provincia occidental sudanesa de Darfur Norte. Concretamente muy cerca de la población de Karnoi, escenario en las últimas horas de combates entre el Ejército y los paramilitares.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.