Mueren al menos 20 personas en distintos ataques de las RSF contra el centro de Sudán

Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos una veintena de personas han muerto y decenas han resultado heridas a causa de una serie de ataques achacados a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el estado sudanés de Kordofán Norte (centro), según una organización civil, en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército y el grupo paramilitar.

La ONG Emergency Lawyers señalado en un comunicado publicado en redes sociales que los ataques con drones contra la ciudad de El Obeid "se intensificaron" en la noche del miércoles y se han extendido hasta la mañana de este jueves, provocando 23 muertos y 19 heridos, si bien ha especificado que se trata de un balace preliminar y que el número de víctimas que podría seguir aumentando.

De acuerdo a las informaciones de la ONG, las RSF han atacado viviendas en el barrio de Al Muzaffarin, la zona del aeropuerto y las inmediaciones de un cuartel militar, causando la muerte de al menos trece "civiles". Asimismo, un ataque separado perpetrado durante la madrugada del jueves contra un camión que transportaba alimentos en Yebel Kordofán, ha matado a su conductor.

Por otra parte, las RSF han atacado el cementerio Dalil, situado en la misma localidad, durante un funeral, en el que han muerto cuatro personas y han resultado heridas otras siete, un suceso del que también se ha hecho eco la Red de Doctores de Sudán.

Emergency Lawyers ha condenado estos ataques que atribuye a las RSF, recordando que atacar a civiles e infraestructuras de est tipo "constituye una grave violación del Derecho Internacional Humanitario", por lo que ha pedido el "cese inmediato" de ataques "indiscriminados" y la apertura de una investigación "independiente y transparente" que permita que sus responsables rindan cuentas, así como "garantías" para la protección de civiles.

Además, la ONG ha incidido en que los sucesos anteriormente citados "evidencian un patrón de ataques generalizados contra concentraciones civiles, barrios residenciales y bienes civiles, incluso durante operaciones de rescate y funerales, lo que suscita seria preocupación por la falta de distinción y el incumplimiento de los principios de necesidad militar y proporcionalidad".

Por su parte, la Red de Doctores de Sudán, que ha indicado que cinco personas han resultado heridas en otro ataque contra una gasolinera también en El Obeid, ha advertido de que la cifra de víctimas podría seguir aumentando "ya que los ataques contra zonas civiles e instalaciones de servicio continúan".

Así, ha condenado "los ataques sistemáticos y reiterados de las RSF contra zonas civiles en El Obeid, que continúan desde hace más de una semana", antes de insistir en que "atacar a civiles, instalaciones de servicios y el transporte de alimentos supone una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario".

El organismo ha hecho hincapié además en que la cúpula de las RSF es "totalmente responsable" de este tipo de incidentes y ha reclamado a la comunidad internacional que "adopte acciones urgentes para proteger a los civiles y detener los ataques, que amenazan la vida de los residentes y empeoran la situación humanitaria en la ciudad".

La guerra ha ahondado la crisis humanitaria en Sudán, que es además escenario de la mayor crisis de desplazamiento a nivel mundial, con un impacto especialmente sobre la infancia, incluidos más de ocho millones de niños que se encuentran sin escolarizar por el conflicto, según alertó el miércoles el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El conflicto estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

Emergency Lawyers